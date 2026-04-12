油の抜きすぎは逆効果!? 悪玉コレステロールを下げて血管を守る「5つの最強食材」

トランス脂肪酸を避けるだけでなく、体に良い脂質を積極的に摂ることも大切です。一価不飽和脂肪酸のオレイン酸や、多価不飽和脂肪酸のオメガ3脂肪酸は、LDLコレステロールを下げる働きや抗炎症作用が期待できます。オリーブオイルや青魚、ナッツ類、アボカドなど、日常で取り入れやすい食材を活用することで、トランス脂肪酸を避けながら必要な脂質を確保できます。良質な脂質の種類と具体的な食材について紹介します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

代替となる健康的な脂質

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

トランス脂肪酸を避けるだけでなく、体に良い脂質を積極的に摂ることも大切です。どのような脂質を選べば良いのか理解しましょう。

不飽和脂肪酸の種類と働き

健康に良いとされる脂質には、一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸があります。一価不飽和脂肪酸の代表はオレイン酸で、オリーブオイルやアボカド、ナッツ類に豊富に含まれています。オレイン酸はLDLコレステロールを下げる働きがあり、心血管疾患の予防に役立ちます。多価不飽和脂肪酸には、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸があります。オメガ3脂肪酸は、青魚に多く含まれるEPAやDHA、亜麻仁油やえごま油に含まれるα-リノレン酸などがあり、抗炎症作用や血液をサラサラにする効果が期待できます。オメガ6脂肪酸は、大豆油やコーン油に含まれるリノール酸などで、体に必要ですが過剰摂取は炎症を促進する可能性があるため、バランスが重要です。

日常で取り入れやすい食材

良質な脂質を日常的に摂取するために、以下のような食材を取り入れましょう。青魚は週に2～3回食べることで、オメガ3脂肪酸を効果的に摂取できます。サバ、サンマ、イワシ、アジなどが手軽で経済的です。ナッツ類は、アーモンド、くるみ、カシューナッツなどを間食として取り入れると良いでしょう。1日に一握り程度が適量です。アボカドはサラダに加えたり、トーストにのせたりして楽しめます。オリーブオイルは、サラダのドレッシングや炒め物に使うことで、手軽に良質な脂質を摂取できます。亜麻仁油やえごま油は熱に弱いため、加熱せずにドレッシングやスープの仕上げに使用するのがおすすめです。これらの食材をバランスよく取り入れることで、トランス脂肪酸を避けながら必要な脂質を確保できます。

まとめ

トランス脂肪酸は「食べるプラスチック」という強烈な表現で語られることがありますが、化学的にはまったく異なる物質です。しかし、健康への悪影響は科学的に証明されており、特に心血管疾患のリスクを高めることが明らかになっています。日本人の平均摂取量は国際基準を下回っていますが、加工食品を頻繁に摂取する方は注意が必要です。原材料表示を確認し、ショートニングなどの加工油脂を多く含む食品を避けること、揚げ物の頻度を減らすこと、そして良質な脂質を含む食材を積極的に取り入れることが、健康維持につながります。過度に不安になるのではなく、正しい知識に基づいて日々の食選択を見直していきましょう。気になる症状がある場合や、食生活の改善について相談したい場合は、医療機関や管理栄養士に相談することをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「トランス脂肪酸に関するQ&A」

農林水産省「すぐにわかるトランス脂肪酸」

食品安全委員会「食品に含まれるトランス脂肪酸」

消費者庁「トランス脂肪酸に関する情報」