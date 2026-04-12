その朝食が『早朝高血圧』を悪化させる？ 要注意な塩分メニューとは【医師解説】

朝食の内容は血圧に大きく影響し、特に塩分や加工食品の摂取は注意が必要です。本章では、塩分が多い朝食メニューや加工食品のリスクについて具体例を交えて解説します。無理なく減塩を実践するコツを知り、日々の食生活を見直すきっかけにしましょう。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

早朝高血圧の方が避けるべき朝食の塩分と加工食品

朝食の内容は、早朝高血圧の管理において重要な役割を果たします。特に塩分の過剰摂取は血圧を上昇させる主要因の一つです。このセクションでは、避けるべき食品について具体的に説明します。

塩分が多い朝食メニューの例

和食では、味噌汁、漬物、焼き魚、梅干し、佃煮などが代表的な高塩分食品です。これらを組み合わせた朝食は、1食で1日の推奨塩分摂取量(6g未満)の半分以上を占めてしまうことがあります。洋食でも、ベーコン、ハム、ソーセージ、チーズ、食パンに塗るバターやマーガリンには塩分が含まれています。特に加工肉は保存料として塩分が多く添加されており、注意が必要です。減塩味噌や無塩バター、塩分控えめのパンを選ぶことで、朝食の塩分摂取量を抑えることができます。

加工食品と即席食品のリスク

インスタント味噌汁、カップスープ、レトルトカレー、冷凍食品などの即席食品は、調理の手軽さがある一方で、塩分や添加物が多く含まれています。忙しい朝にこうした食品を利用する習慣がある方は、栄養成分表示を確認し、塩分相当量が少ないものを選ぶことが推奨されます。また、コンビニのおにぎりやサンドイッチも、具材によっては塩分が高めになることがあります。可能な限り自炊し、素材の味を生かした薄味の調理を心がけることが、早朝高血圧の予防と改善につながります。

まとめ

早朝高血圧は、朝の血圧上昇が心血管系に深刻な影響を及ぼす可能性がある状態です。自覚症状が乏しいため見過ごされやすいものの、朝の頭痛やめまい、睡眠障害、尿や視覚の変化といったサインに注意を払うことで、早期発見が可能です。家庭での血圧測定を習慣化し、塩分や糖質、脂質、カフェインを控えた朝食を心がけることが、血圧管理の第一歩となります。症状が気になる方や、家庭血圧で高値が続く方は、速やかに内科や循環器内科を受診し、専門医の診断と治療方針を確認することが大切です。適切な生活習慣の改善と必要に応じた薬物療法により、早朝高血圧は十分にコントロール可能です。

参考文献

日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」

厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」