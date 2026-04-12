メディカルドック監修医が隠れ脳梗塞の予防法・なりやすい人の特徴などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「隠れ脳梗塞」を予防する可能性の高い「食べ物」はご存知ですか？予防法も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「隠れ脳梗塞」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

「脳梗塞」と聞くと、突然の激しいめまい、体の片側が動かなくなる麻痺、ろれつが回らないなど、誰にでもわかるはっきりした症状を思い浮かべることが多いでしょう。しかし、中にはこれらの症状がまったく現れないタイプの脳梗塞が存在します。これが一般に「隠れ脳梗塞」と呼ばれているもので、正式には「無症候性脳梗塞（むしょうこうせいのうこうそく）」といいます。

この病気は、脳の血管が詰まり、脳の一部が壊死しているにもかかわらず、その範囲が非常に小さいため、日常生活に支障をきたすような神経の症状が現れないことが特徴です。

隠れ脳梗塞の多くは、脳の深い部分にある非常に細い血管が詰まることで起きる「ラクナ梗塞」と呼ばれるタイプです。自覚症状がないため、通常は健康診断や脳ドックで、頭部MRIや頭部CTなどの画像検査を受けたときに、偶然発見されることがほとんどです。

症状がないからといって、この病気を軽く見てはいけません。隠れ脳梗塞は、全身の血管がすでに弱くなっていることを示す重要なサインであり、将来的に深刻な脳の病気を引き起こす可能性を警告する「静かなる時限爆弾」と捉えるべきです。

隠れ脳梗塞が見つかった人は、そうでない人と比べて、将来的に本格的な脳卒中になるリスクが約10倍、認知症になるリスクが約2倍以上になることが報告されています。このことから、隠れ脳梗塞は一時的な問題ではなく、より重大な健康問題の前触れであると認識することが非常に重要です。

隠れ脳梗塞の予防法

高血圧予防

隠れ脳梗塞の最も大きな原因は高血圧です。血圧が高い状態が長く続くと、血管が硬く、もろくなり、脳の細い血管が詰まりやすくなります。

高血圧を予防・改善するためには、日々の食生活で塩分の摂取量を適切に管理することが第一歩です。日本人の塩分摂取量は世界的にも多い傾向にあり、高血圧の主な原因の一つとされています。

日本高血圧学会のガイドラインでは、高血圧予防のために1日6g未満の塩分摂取が推奨されています。塩分を減らすための具体的な工夫は以下の通りです。

・だしや酢、レモン、ハーブ、香辛料など、塩分以外の調味料で風味を補う。

・ラーメンやうどんなどの麺類のスープはすべて飲まずに残す習慣をつける。

・加工食品、インスタント食品、塩蔵品（漬物や干物など）を食べる頻度を減らす。

これらの小さな心がけが、長期的な血圧管理に大きな効果をもたらします。

定期的な運動

運動不足は、肥満、高血圧、脂質異常症、糖尿病など、隠れ脳梗塞の主な原因となる生活習慣病のリスクを高めます。適度な運動は、これらの病気を改善し、血流を良くする効果が期待できます。

運動は大きく分けて、有酸素運動とレジスタンス運動の二つがあります。

・有酸素運動：ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどが代表的です。これらは体脂肪を燃焼させ、血圧や血糖値を下げる効果があります。厚生労働省は、週に150分以上の中程度の有酸素運動を推奨しています。

・レジスタンス運動：スクワットや腕立て伏せなど、筋肉に負荷をかける運動も、週に2～3回継続的に行うと効果的です。

忙しい方でも、日常生活の中で体を動かす機会を増やす工夫は十分に可能です。例えば、エレベーターの代わりに階段を使う、一駅分歩く、家事をこまめに行うといった活動も、立派な運動として予防に役立ちます。

禁煙、飲酒量の制限

喫煙は、隠れ脳梗塞を含む脳の血管の病気の独立した危険因子です。タバコに含まれる有害物質は、血管を縮めて血圧を上げるだけでなく、悪玉コレステロールを増やし、動脈硬化を進行させます。喫煙者は非喫煙者に比べて脳梗塞のリスクが約2倍に高まることがわかっており、予防のためには「完全な禁煙」が最も効果的な方法です。

また、過度な飲酒も、肥満や脂質異常症、高血圧を引き起こし、脳卒中のリスクを高めます。お酒は適量を心がけることが大切です。厚生労働省は1日のアルコール摂取量を20g程度（日本酒約1合、ビール中瓶1本に相当）としていますが、アルコールの分解能力には個人差があるため、ご自身の体調に合わせて調整し、週に1～2日の休肝日を設けることが推奨されます。

適正体重の維持

肥満、特に内臓脂肪の蓄積は、隠れ脳梗塞の大きな危険因子です。内臓脂肪からは、血の塊（血栓）をできやすくする物質が分泌され、動脈硬化を加速させます。

適正体重を維持することは、これらのリスクを減らすために不可欠です。ご自身の性別、年齢、身体活動量に合わせた適切なエネルギー摂取量を把握し、適切な体重を維持するよう努めましょう。

健康的な体重を保つためには、食事のバランスも重要です。1日1食や2食にすると、次の食事で一気に食べてしまい、糖や脂肪が過剰に吸収されやすくなります。これを防ぐためにも、1日3食を規則正しく食べ、炭水化物、タンパク質、脂質のバランスを意識した食生活を心がけることが大切です。

十分な水分補給

水分が不足すると、血液中の水分量が減り、血液の粘度が高まって「ドロドロ」な状態になります。この状態は血栓ができやすい環境を作り、血管が詰まるリスクを高めます。特に、脳梗塞は夜間や早朝に発生しやすいことが知られており、これは睡眠中に水分が失われることによる脱水が一因と考えられています。

水分補給で最も重要な点は、のどの渇きを感じる前にこまめに摂取することです。のどの渇きは、すでに体が軽い脱水状態に陥っているサインであり、特にのどの渇きを感じにくくなる高齢者の方にとっては、この心構えが重要となります。

具体的な水分補給のタイミングとしては、以下の習慣をつけることがオススメです。

・起床直後：睡眠中に失われた水分を補うため、朝起きたらすぐにコップ1杯の水や白湯を飲む

・入浴前後：お風呂に入ると汗をかいて脱水が進むため、入浴前後に水分を補給する

・就寝前：夜間の脱水を予防するため、寝る30分ほど前にコップ1杯の水を飲む習慣をつける

デスクワーク中や外出時も、携帯用の水筒を持ち歩いたり、スマートフォンのアラーム機能を活用するなど、こまめな水分補給を習慣化しましょう。

隠れ脳梗塞になりやすい人の特徴

隠れ脳梗塞は、年齢とともに発症率が高まり、特に50歳を過ぎるとリスクが急激に上昇します。男女で発症の傾向が異なることも知られています。40～60代の働き盛りの世代では、男性の発症率が女性よりも高い傾向にあります。これは、この年代の男性が仕事のストレスや不規則な生活により、高血圧、脂質異常、高血糖といった生活習慣病の原因を多く抱えていることが一因と考えられています。

しかし、70歳を過ぎるとこの男女差は縮小し、80代以降では女性の発症率が男性を上回る傾向にあります。この変化は、閉経後の女性ホルモン、特にエストロゲンの分泌減少が、脳梗塞のリスクを高めるためと考えられています。

隠れ脳梗塞の主な危険因子は、高血圧、糖尿病、脂質異常症であり、これらは「三大危険因子」と呼ばれており、これらの病気を持つ人は、隠れ脳梗塞になりやすい傾向があります。これらの生活習慣病を早期に発見し、適切に管理している人は、隠れ脳梗塞になりにくいといえるでしょう。

「隠れ脳梗塞の予防と食事」についてよくある質問

ここまで隠れ脳梗塞の予防と食事などを紹介しました。ここでは「隠れ脳梗塞の予防と食事」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします

隠れ脳梗塞の予防に効果的なフルーツについて教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

隠れ脳梗塞の予防には、抗酸化作用を持つフルーツの摂取が効果的だと考えられています。特にブルーベリーやストロベリーなどのベリー類は、ポリフェノールの一種であるアントシアニンや、強力な抗酸化作用を持つビタミンCを豊富に含んでいます。これらの成分が血管の酸化を防ぎ、動脈硬化の予防に役立つとされています。ブルーベリーに含まれるアントシアニンは、脳の神経細胞を保護し、記憶力や認知機能の向上にも役立つ可能性が示唆されています。

しかし、科学的な知見は常に進化しており、特定の研究では異なる結果が報告されることもあります。例えば、日本人男性を対象とした研究では、フラボノイドが豊富な果物の摂取と脳卒中発症との間に直接的な関連は見られないという報告も存在します。

このことから、特定の栄養素だけに注目するのではなく、さまざまな種類の果物を適量でバランス良く摂取することが大切です。果物はカリウムも豊富で、余分なナトリウムを排出し血圧を下げる働きがあるため、健康維持に役立ちます。ただし、果物には糖分も多く含まれているため、糖尿病の方や血糖値が高めの方は摂りすぎに注意が必要です。

編集部まとめ

隠れ脳梗塞は、 脳ドックなどを受けた際に偶発的に発見される軽度の脳梗塞のことで、通常私たちが自覚しないうちに進行している病態です。隠れ脳梗塞がある場合には、脳と全身の血管からの「静かなる警告」と捉えて生活習慣全体を見直すことが重要です。

隠れ脳梗塞の予防は、特定の食べ物や生活習慣だけに頼るものではなく、複数の側面からアプローチすることが重要です。食事では、減塩を徹底し、良質な脂質やタンパク質を摂取するとともに、野菜や海藻類を豊富に取り入れることが良いでしょう。生活習慣では、水分補給、禁煙、節酒、適度な運動を組み合わせる多角的なアプローチが有効です。

健康診断だけでは見つけにくい「隠れ高血圧」や「隠れ肥満」といったリスクにも目を向け、家庭での血圧測定や体重管理を習慣化することも発症予防に繋がります。

今日から無理のない範囲で生活習慣を見直すことで、将来の健康を守る第一歩を踏み出しましょう。

「隠れ脳梗塞」と関連する病気

「隠れ脳梗塞」と関連する病気は5個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

内科の病気

高血圧症（特に夜間や早朝の高血圧）

糖尿病脂質異常症

肥満症

睡眠時無呼吸症候群

主な脳出血の原因は高血圧です。脳出血は前兆なく発症してしまう病気であるため、高血圧などの生活習慣病を予防し続けることが重要です。

「隠れ脳梗塞」と関連する症状

「隠れ脳梗塞」と関連している、似ている症状は3個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

一時的に片側の手足が動かしにくい

一時的に片側の手足がしびれる

めまいが起こる

隠れ脳梗塞は、通常は無症状です。しかし、めまいやしびれなど、ごく軽い症状が一時的に現れることもあります。

参考文献

脳卒中（国立循環器病研究センター）

脳梗塞（済生会）