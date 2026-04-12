パパさんが忙しいことは理解しているけれど、どうしてもかまって欲しくて…？パパさんへの愛にあふれた黒猫が繰り広げるほほえましい光景は74万7千回を超えて表示され、3万2千件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：パパにどうしても構ってほしい黒猫…あまりにも可愛すぎる『必死のアピール』】

左手、右手、甘え声

X（旧Twitter）アカウント『@hukuchannoheya』に投稿されたのは、机に向かって作業に没頭するパパさんと、その横のキャットタワーから必死にアピールを続ける黒猫、「ふく」ちゃん（元保護猫）。

この日のふくちゃんは、どうしてもパパさんにかまってもらいたい様子だったといいます。まずは左手を伸ばしてパパさんの腕をちょいちょい。反応がないと、今度は右手でちょいちょいしたのだそう。ふくちゃんは甘えた声で鳴きながら、両手を交互に使って何度もパパさんの注意を引こうとしていたのだとか。

必死にアピールするも…

ふくちゃんの視線がまた健気で、ずっとパパさんの顔を見つめていたとのこと。「ねえ、見て」「ちょっとでいいから」「今ひま？」そんな声が聞こえてきそうなほどまっすぐで、切実で、愛らしいふくちゃんに、見ている私たちはメロメロになってしまいます。

パパさんは作業に集中していてふくちゃんの方を全く見ないことが、ふくちゃんのアピールをさらに加速させていた模様。ふくちゃんとパパさんの静かな攻防は、猫と人が一緒に暮らす家ならではの、あたたかくてちょっと切ない日常のひとコマなのでした。

Xアカウント『@hukuchannoheya』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「こんな風にされたらすぐに愛でてしまいますw」「両手アピールめっちゃいいね」「ちゃんとパパさんのお顔を見て話しかけてるんだね」「甘えん坊さんなんだね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@hukuchannoheya」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。