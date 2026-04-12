惜しみない愛情を注がれて育った1匹の犬が、今や飼い主にとって最高の「稼ぎ頭」となり、5万ポンド（約950万円）を要する夢の結婚式の資金作りを助けている。



【写真】リア充感たっぷり 飼い主カップルとウィルソンくん

ミニチュア・ロングヘアード・ダックスフンドのウィルソンくんは、SNSでの人気を確かな収入に変え、マンチェスターのステイリーブリッジに住む飼い主のシャノン・エドモンドソンさんとジョーダン・ロリンズさんのために、わずか1カ月で4600ポンド（約87万4000円）という驚異的な収入をもたらした。



この愛らしい犬は、自慢げに歩く姿やベッドでくつろぐ様子、おやつを頬張る動画によって、インスタグラムのフォロワー数を5万3000人以上に伸ばし、月間約310万回の視聴回数を記録している。



エドモンドソンさんによると、ウィルソンくんのオンラインでの成功は、ユーザー生成コンテンツやブランドとの提携による収入だけではない。400ポンド（約7万6000円）のプロジェクターや生活必需品、お揃いのパジャマ、さらにはウィルソンくんのためのチャイルドシートなど、約1万ポンド（約190万円）相当の無料提供品も受けている。



現在、生活はウィルソンくんの「仕事」スケジュールを中心に回っているとして、エドモンドソンさんは「デイリー・メール」の取材に対し「私たちは早起きしてすべてを計画し、午前7時から正午の間に撮影します。その時間帯がウィルソンの機嫌が一番いいからです」と説明。「ウィルソンはとても生意気で、あの横目で見つめる様子は尋常ではありません。自分が有名だと確実に自覚しています。1日に4本の動画を撮ったこともありますが、そうすると夕方頃には、ウィルソンは丸まってくつろぐ準備ができています。私たちはただウィルソンの世界の中で生きているのです」と主従が揺らいでいるかのような状況だ。



エドモンドソンさんは、以前のフルタイムの仕事とほぼ同額の収入が得られることが判明後、コンテンツ制作に専念するために勤務時間を削減した。最近ドバイで婚約したエドモンドソンさんとロリンズさんは、すでに結婚式に向けて4000ポンド（約76万円）を貯めている。ウィルソンくんの収入は、その全額が結婚式の資金に充てられている予定だ。



エドモンドソンさんはこう語る。「ピーク・ディストリクトで週末いっぱいの結婚式を挙げたいのです。そして、ウィルソンに指輪係をしてもらえれば完璧になります」



名声が高まっているものの、ウィルソンくんの健康と幸せを常に最優先しているとして、エドモンドソンさんは「私たちはウィルソンを赤ちゃんのように慈しんでいます。私たちの行動はすべて、ウィルソンが喜ぶことを中心に回っています」と続けた。



このお茶目なダックスフンドの性格は、ネット上でも現実の世界でも人々の心を掴んでおり、ウィルソンくん自身が外出先でも自分が注目の的になることを当然だと思って振る舞っており、実際に多くの人々から熱い視線を送られているという。



エドモンドソンさんはこう語った。「私たちは毎週末、本当に一生懸命働いていますが、仕事という感覚はありません。それは私たちの未来を築くことですし、ウィルソンと一緒にそれができます。ウィルソン自身は気づいていないかもしれませんが、ウィルソンが私たちの夢の結婚式を実現させてくれているのです」



（ロイター／よろず～ニュース編集部）