引き分け一つでも、この舞台では感情が露わになる。元ミュージカル俳優のポーカー美女が見せた表情豊かなリアクションに視聴者もほっこりリアクションを寄せた。

【映像】元ミュージカル美女、引き分けでも「よしっ」が可愛い

女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAが4月11日に配信。

過去2大会に参戦し、ポーカーファンの認知度も高い“うだちー”こと羽田千夏。この場面では同じく今回が3度目となる参戦の海外在住ポーカープロ・ちょめと対戦。ちょめがまずダイヤの「Q10」で1600点のチップを出し、それに羽田がスペードの「Q9」で乗った。

フロップはハートの「6」、クラブの「J」、ハートの「Q」。これにより両者に「Q」のワンペアが完成し、キッカーの差でちょめが有利。羽田は2000点を差し出した。ちょめはこのアクションに対して小考し、その後に同額をコール。

ターンカードはハートの「2」。どちらもチェックで回り、リバーで場にクラブの「6」が落ちたことで、両者とも同じ「QQ66J」となった。ちょめはここで3000点のチップを上乗せ。解説のAmuは「まさに完璧なサイズ」と評した上で、「（羽田に）かなり強い読みが入るとフォールドとなってしまうこともある…」と説明し、羽田の決断を待った。

負けていてもおかしくないが、降りてしまうには自分の手も強いという難しい局面。羽田はここで「コール！」と宣言した。カードが開かれ、引き分けを知った羽田は「よしっ！」と会心のスマイル。それを見たちょめも、いつものポーカーフェイスを解きニッコリ。Amuは「リバーで6が来なければ、けっこう痛い目にあってましたからね。僥倖って感じですよね」と羽田の奮闘を称え、この一幕に視聴者からは「うだちー耐え」「よしっ」「ちょめもがんばれ！」などと反響が寄せられた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）