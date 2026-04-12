代表曲「ぱぴぷぺPOP！」がTikTokの再生回数2億回を突破するなど、大人気9人組アイドルグループ「Appare！」が11日、日本ハム―ソフトバンク戦（エスコンフィールド）に来場。グループを代表してファーストピッチを務めた朝比奈れいは「みんなにエールを届けたいという思いと同じように、真っすぐ投げられました」と振り返った。

この日はリベンジに燃えていた。ゲスト参加していた昨年9月14日の西武戦（同）に続くファーストピンチだった。仕事終わりに投げ込み練習などを行い、確かな自信を持って本番を迎えた。左打者の方向にそれた昨年と比較し「ちょっと悔しかったけど、楽しかった。自信がついていたので、緊張はしませんでした。努力はやっぱり裏切らない」と、惜しくもワンバウンドしながらも、ストライクゾーンへ“アッパレ”な投げっぷりを披露した。

昨年11月に新メンバー3人が加入。新加入の北海道出身・北野あむは大勢の観客に圧倒されながらも「道民の誇りであるエスコンフィールドに来ることができて、うれしい」と感謝した。

また、同じく新メンバーの森川なつは「人生初の北海道。緊張したけど、楽しかった」と笑顔。3回終了時にはきつねダンスも披露し、坂本りさは「憧れていたので、すごく光栄」と感無量だった。

メンバーは北海道が「大好きです」と口をそろえる。魅力的な「食」が、理由のひとつだ。人気店「GARAKU」のスープカレーがお気に入りという橋本あみは、球場に出店していることを知り、「めっちゃ食べたい」と笑顔。無類の海鮮好き藤宮めいは「（メンバーと）食べ尽くしたい。うに！」とおどけた。また、永堀めいは「ジンギスカンを食べたい。北海道で初めて食べてめちゃくちゃ美味しいと思った」と、オススメグルメも明かした。

温かいファンの愛も彼女たちの力となっている。唯一の初期メンバー・朝比奈は「北海道は、同じ方が毎回ライブに来てくれる印象が強い。長く応援してくれてそれがうれしい場所」と感謝した。

12日は結成10周年を記念したライブツアー「Appare！10th ANNIVERSARY TOUR〜てんきゅー！！！！！！！！！〜」の北海道公演が開催される。藍井すずは「初めての方でも長く応援してくださっている方でも楽しめるように、北海道をアチアチにできるライブがしたい」と意気込んだ。