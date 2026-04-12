日曜劇場『ＧＩＦＴ』第1話 車いすラグビー描く“愛と絆”の物語
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜 後9：00）の第1話が、12日に放送される。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
■第1話のあらすじ
宇宙物理学者の伍鉄文人（堤真一）は、ブラックホールの研究が専門の大学准教授。天才的頭脳を持つ一方で、天才すぎるがゆえに周囲の人を闇に落としてしまうことも･･･。
雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、西陣誠子（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ。車いすラグビーのぶつかり合いを初めて見た人香は、迫力に圧倒される。別の日、「シャークヘッド」とは対照的なやる気もまとまりもないチームの練習風景を目にする。かつては強豪、今は弱小チームの「ブレイズブルズ」だ。
そのブルズの練習場に伍鉄がやって来る。ブルズのヘッドコーチを務めているのが伍鉄の従姉妹の日野雅美（吉瀬美智子）で、彼女から「チームが問題山積み」と聞いたためだ。“難問を解く”ことが生きがいの天才・伍鉄は、練習を観察して「最高だよ！ このチーム問題山積みだ！」と大喜びする。
さらに、勝てない要因を「圧倒的エースの不在」と分析すると、エースの宮下涼（山田裕貴）が反応。競技用車いす、通称ラグ車で伍鉄に勝負を挑み･･･。
心と心のぶつかり合い、そして気づく、そこにあるのは“愛”だということに･･･。愛という名の“ギフト”の物語が幕を開ける！
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
宇宙物理学者の伍鉄文人（堤真一）は、ブラックホールの研究が専門の大学准教授。天才的頭脳を持つ一方で、天才すぎるがゆえに周囲の人を闇に落としてしまうことも･･･。
雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、西陣誠子（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ。車いすラグビーのぶつかり合いを初めて見た人香は、迫力に圧倒される。別の日、「シャークヘッド」とは対照的なやる気もまとまりもないチームの練習風景を目にする。かつては強豪、今は弱小チームの「ブレイズブルズ」だ。
そのブルズの練習場に伍鉄がやって来る。ブルズのヘッドコーチを務めているのが伍鉄の従姉妹の日野雅美（吉瀬美智子）で、彼女から「チームが問題山積み」と聞いたためだ。“難問を解く”ことが生きがいの天才・伍鉄は、練習を観察して「最高だよ！ このチーム問題山積みだ！」と大喜びする。
さらに、勝てない要因を「圧倒的エースの不在」と分析すると、エースの宮下涼（山田裕貴）が反応。競技用車いす、通称ラグ車で伍鉄に勝負を挑み･･･。
心と心のぶつかり合い、そして気づく、そこにあるのは“愛”だということに･･･。愛という名の“ギフト”の物語が幕を開ける！