“プロ謝罪師”のお笑い芸人「ですよ。」が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で取り調べを受けているものまねタレント長州小力（54）について言及した。

小力は10日、所属事務所のYouTubeチャンネルを通じ「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず」などと告白。信号無視については9日の赤信号で、「室内（車内）でちょっと椅子の間に物を落としてしまい、前を見ていないでいた時に青信号になったなと思い込んで」左折をしたなどと釈明した。そして「このたびは多大なるご迷惑をおかけし、そして世間を騒がし、応援してくれているファンの皆さまや視聴者の皆さまにご迷惑かけたことを心より深く反省し、申し訳なく思います。すいませんでした」などと謝罪した。

ですよ。は、一部ユーザーから「長州小力さんを謝って救ってあげてください」とコメントされると、「それはちゃんと謝った方がいいです」と返答していた。

ですよ。は、ポーズとともに「あ〜いとぅいまて〜ん」と締める謝罪ネタなどで知られている。各地で「あ〜いとぅいまて〜ん」講習会も開いている。