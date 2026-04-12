【大阪府】「大阪からそれほど遠くないのに…」市内から1時間で行ける温泉郷「能勢温泉」の魅力とは？
大阪府の北部に位置する能勢町。その豊かな山並みに抱かれた「能勢温泉」は、里山の自然と静寂に包まれた癒やしの温泉地です。
源泉は無色透明・無味無臭の「単純弱放射能温泉（ラドン温泉）」で、さらりとした肌触りが特徴です。この泉質は身体の芯から温まるだけでなく、神経痛、筋肉痛など、多彩な効能が期待できることから「万病の湯」とも謳われ、古くから地元の人々や登山者たちに愛されてきました。
2026年現在も、自然豊かな環境の中で良質な自家源泉100％の天然温泉を堪能できるスポットとして、日帰り入浴から宿泊まで幅広い層に親しまれています。
また、この地は冬の味覚である「牡丹鍋（猪肉）」の名所としても知られています。高タンパクで栄養豊富な猪肉を地元の旬の食材とともに味わえるのは、訪れる人々にとって大きな楽しみのひとつとなっています。
「大阪とは思えないくらい景色を堪能できるから」（20代女性／大阪府）」
「大都会大阪からそれほど遠くないのに、都会の喧騒を忘れさせてくれる、行きやすく過ごしやすい温泉」（50代男性／兵庫県）」
「大阪市内からアクセスしやすく自然を味わえる良いところ」（30代男性／大阪府）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
源泉は無色透明・無味無臭の「単純弱放射能温泉（ラドン温泉）」で、さらりとした肌触りが特徴です。この泉質は身体の芯から温まるだけでなく、神経痛、筋肉痛など、多彩な効能が期待できることから「万病の湯」とも謳われ、古くから地元の人々や登山者たちに愛されてきました。
「能勢温泉」周辺には何がある？能勢温泉の魅力は、温泉そのものだけでなく、周辺に広がる雄大な自然を活かしたアクティビティの豊富さにあります。アクティブに楽しみたい人には、剣尾山（けんぴさん）でのハイキングがおすすめです。山歩きで汗を流した後に温泉で癒やされるルートは、古くからの定番となっています。また、周辺にはオートキャンプやガゼボ付キャンプ、ロッジなど多彩なスタイルで楽しめるキャンプ施設も充実しており、本格的なアウトドア体験が可能です。夜には手が届きそうなほどの満天の星空を眺めることができ、6月には幻想的なホタル観賞会も開催されるなど、季節ごとの自然の営みを間近に感じることができます。
また、この地は冬の味覚である「牡丹鍋（猪肉）」の名所としても知られています。高タンパクで栄養豊富な猪肉を地元の旬の食材とともに味わえるのは、訪れる人々にとって大きな楽しみのひとつとなっています。
「大阪とは思えないくらい景色を堪能できる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「大阪とは思えないくらい景色を堪能できるから」（20代女性／大阪府）」
「大都会大阪からそれほど遠くないのに、都会の喧騒を忘れさせてくれる、行きやすく過ごしやすい温泉」（50代男性／兵庫県）」
「大阪市内からアクセスしやすく自然を味わえる良いところ」（30代男性／大阪府）」
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「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
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