◆国際親善試合 米国２―１日本（１１日、米国・サンノゼ）

ＦＩＦＡランク５位のなでしこジャパンは、敵地で同２位の米国女子代表に１―２で敗れた。３連戦の初戦は黒星スタートとなった。今後は１４日（日本時間１５日）に第２戦、１７日（同１８日）に第３戦を戦う。

なでしこは３月のアジア杯で優勝。大会６試合で２９得点１失点を記録し、攻守で圧倒した。しかし、アジア制覇からわずか１２日後にニルス・ニールセン監督の電撃退任が発表された。衝撃が走る中、今回の米国遠征はニールセン体制でコーチを務めていた狩野倫久氏が監督代行を務めることになった。

米国とは通算２勝８分３１敗。２０１１年ドイツＷ杯決勝など、これまで何度も死闘を繰り広げてきた強敵で、昨年２月のシービリーブス杯ではなでしこが１３年ぶりの勝利をつかんだ。狩野監督代行はニールセン監督の時と同じ４―３―３の布陣で臨み、守備では積極的に前からプレスする戦術で挑んだ。

Ｗ杯へ向けて試金石となる試合で、この日は米国に先制を許した。前半９分、右サイドの位置のＦＫから、ファーサイドへの浮き球パスを中央に折り返され、最後はＭＦラベルに押し込まれた。フィジカル差が顕著な相手に、セットプレーから先制を許した。

前半終了までスコアを保ったが、後半の立ち上がりに追加点を決められた。後半３分、左サイドで相手にボールを奪われピンチになり、体を張って守り続けるが、最後はＭＦヒープスにゴール左へ沈められた。

後半１５分には４人を交代（田中美南、浜野まいか、林穂之香、千葉玲海菜）。すると同１６分、浜野が上げた右サイドのクロスのクリアから林がヘッドで前へつなぐと、ＦＷ植木理子がヘディングで押し込み、１点を返した。

狩野監督代行は３バックなども試合の中で試したが、追いつくことは出来ず。終盤は攻める時間が長かったため、手応えもつかんだ３連戦の初戦だった。