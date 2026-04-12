朝鮮半島にあった百済の聖明王より日本に伝来した仏教が発展した経緯とは？【世界の宗教】

日本に伝来したのち、仏教はどう発展した？

聖徳太子以降、 国家の保護下で大きく発展

我が国への仏教伝来については、538年説と552年説があります。

公的に日本に仏教を伝えたのは、朝鮮半島にあった百済（くだら）の聖明王（せいめいおう）であるといわれています。聖明王は、当時の欽明天皇（きんめいてんのう）（509～571年）に仏像や経典、仏教論書などを贈りました。

仏教の受け入れに関しては、豪族の蘇我氏（そがし）と物部氏（もののべし）の争いが展開されていきます。

「海外諸国で崇拝されているのに、わが国だけとり入れないことなどできない」

という蘇我氏の形勢が徐々に優位となり、推古天皇（すいこてんのう）（554～628年）の時代になって、いよいよ本格的な仏教の受容（じゅよう）・浸透期（しんとうき）を迎えることになります。その中心的な役割を担ったのが、＊聖徳太子（しょうとくたいし）（574～622年）です。

太子は、まず「三宝興隆の詔（さんぼうこうりゅうのみことのり）」を発して、平和な国家を建設するために仏教を広めることを宣言します。そして、604年に制定した「十七条憲法（じゅうしちじょうけんぽう）」には、「篤（あつ）く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり……」とあり、仏教へ深く傾倒していたことがわかります。

また、遣隋使（けんずいし）として学僧を中国へ派遣して仏教思想や仏教文化を導入したほか、寺院も次々と建立します。四天王寺（してんのうじ）、法隆寺（ほうりゅうじ）、中宮寺（ちゅうぐうじ）、広隆寺（こうりゅうじ）などの建立に太子が関係したといわれています。

以降、奈良時代にかけて仏教の国教化とも呼べるほどの、国家による庇護が進んでいきます。聖武天皇（しょうむてんのう）（701～756年）による東大寺大仏（とうだいじだいぶつ）の造立（ぞうりゅう）、国分寺（こくぶんじ）・国分尼寺（こくぶんにじ）の設置など、国家事業としての仏教関連政策が相次いでいったのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界の宗教』

監修：星川啓慈 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1956年生まれ。1984年、筑波大学大学院哲学・思想研究科博士課程単位取得退学。1990年、日本宗教学会賞受賞。現在、大正大学文学部教授。博士（文学）。専門は宗教学・宗教哲学。主な著書に、『言語ゲームとしての宗教』（勁草書房、1997年）、『宗教と〈他〉なるもの』（春秋社、2011年）、『宗教哲学論考』（明石書店、2017年）、『増補 宗教者ウィトゲンシュタイン』（法藏館、2020年）など。