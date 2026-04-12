マスターズに初参戦した片岡尚之（28＝ACN）は通算15オーバーの86位で予選落ちに終わった。

難関コースに打ちのめされた片岡は「こんなに難しいコースはなかなかない。（他の選手は）よくあんなにポンポン、スコアを出してくるなと感じた。本当に難しかった」と悔しさをにじませた。

東北福祉大4年時の19年にプロ転向した片岡は22年秋、谷将貴コーチの門を叩いた。その際、師弟で立てた目標が「マスターズ出場」だった。

昨年10月、日本オープンで国内メジャー初制覇を果たし、オーガスタ行きの切符を手に入れた。わずか3年で目標をクリアした。

ただ海外メジャーの経験がなく、優勝会見では「僕が多分1番下手。技術もないし、力もないと思う。死ぬほど努力して4月までに準備して戦えるように頑張りたい」と正直な思いを明かしていた。

そして半年間。トレーニングで体を鍛え、高弾道を求めてスイングにも手を加えた。しかしオーガスタは一筋縄ではいかなかった。練習日から悪銭苦闘の連続。ラウンドを終えた片岡は、谷コーチにこう漏らした。

「化け物ですね」

不安を抱えたまま開幕を迎えた。初日は84を叩き最下位の90位と大きく出遅れた。第2日は75と粘ったもののカットラインには11打も及ばなかった。「オーガスタには魔物が棲む」と言われるが、片岡が出会ったのはどんな魔物だったのだろうか。

「1番は飛距離が足りないと感じた」。バーディーがほしいパー5で2オンができない。無理して攻めればしっぺ返しを食う。その繰り返しだった。初日は13番で第2打が左のクリークにつかまり、15番では2オンを狙ったショットがグリーン手前の池に落ちた。いずれのホールもダブルボギーを叩いた。

ちなみに2日間の平均飛距離は297・8ヤードで64位。1位のゴタラプ（340ヤード）とは40ヤード以上の差があった。

片岡は「グリーンを外れたらすぐボギーになる。日本だと外しても寄せワンでパーが取れるけど、ほとんど取れかった」とグリーン周りの難しさも指摘している。

全米オープンのような深いラフがあるわけではない。オーガスタの難しさは傾斜にある。少しグリーンをこぼれただけで数十ヤードも戻される。たとえグリーンに乗っても、傾斜でグリーンの外に出て行くことが珍しくない。だから経験のない選手はグリーン周りで無駄なストロークを重ねてしまうのだ。

片岡は初日の3番パー4でいきなり洗礼を受けた。第2打がわずかに短く、グリーン手前の傾斜を転がり落ちて約30ヤード戻された。続くアプローチが今度はグリーン奥にこぼれた。そこからも寄せ切れずダブルボギーを喫した。

「コースの難易度も、出ている選手も最高レベル。もっともっとレベルアップして、またこの舞台に立てれば」。片岡は自らを鼓舞するように言った。1年後、魔物を退治するためにオーガスタに戻ってくる。