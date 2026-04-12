隙突かれて決勝被弾…柏DF山之内佑成「試合を壊してしまった」、指揮官は擁護「ミスも含めてさらに成長を」
[4.11 J1百年構想リーグEAST第10節 町田 1-0 柏 Gスタ]
一瞬の隙に悔いを語った。柏レイソルはFC町田ゼルビアに0-1で敗戦。失点シーンの起点を作ってしまったDF山之内佑成は「試合を壊してしまった」と悔しさをにじませた。
昨シーズンは特別指定選手ながらJ1リーグ5試合に出場。WBとしてプレーしてきた中で、今シーズン途中から右CBで起用されてきた。持ち味の攻撃力を生かすべく、今節も要所で前線に顔を出すが、町田の守備を崩せなかった。
後半30分、山之内は失点に関与した。MF林幸多郎にボールを奪われてカウンターを食らう。そのままゴール前まで運ばれ、先制点を決められた。「個人的にはああいう失点をして試合を壊してしまったという、それが一番悔いが残った」と振り返る。「もう少し我慢強く試合を進められればよかったと思うけど……一番は自分が(試合を)壊してしまったことについてしか、申し訳なさしかない」と肩を落とした。
守備も固く、攻撃でもセットプレーやクロスといった特徴が際立つ町田のことは把握していた。「練習でも町田が来たときの対策はある程度チームで共有はしていた。だけど、うまくいった時といかない時があった。試合をやりながら変えていく能力は必要だと思う」(山之内)。停滞した展開を打破することはできず、そのまま0-1で敗戦を喫した。
山之内が責任を感じる一方、リカルド・ロドリゲス監督はチーム全員の敗戦を強調する。「失点はたしかに彼の不用意なミスから生まれたが、今日の敗退の責任を負わないといけないわけではない。勝つときは全員で勝利し、負けるときは全員で負けを認める。若い彼なのでこういうミスはあるが、右サイドでいいパフォーマンスを継続的している。今日も疑うことなく右CBで起用した。ミスも含めて彼は順調にさらに成長していく」。悔しさを成長の糧にすることを求めていた。
(取材・文 石川祐介)
一瞬の隙に悔いを語った。柏レイソルはFC町田ゼルビアに0-1で敗戦。失点シーンの起点を作ってしまったDF山之内佑成は「試合を壊してしまった」と悔しさをにじませた。
昨シーズンは特別指定選手ながらJ1リーグ5試合に出場。WBとしてプレーしてきた中で、今シーズン途中から右CBで起用されてきた。持ち味の攻撃力を生かすべく、今節も要所で前線に顔を出すが、町田の守備を崩せなかった。
守備も固く、攻撃でもセットプレーやクロスといった特徴が際立つ町田のことは把握していた。「練習でも町田が来たときの対策はある程度チームで共有はしていた。だけど、うまくいった時といかない時があった。試合をやりながら変えていく能力は必要だと思う」(山之内)。停滞した展開を打破することはできず、そのまま0-1で敗戦を喫した。
山之内が責任を感じる一方、リカルド・ロドリゲス監督はチーム全員の敗戦を強調する。「失点はたしかに彼の不用意なミスから生まれたが、今日の敗退の責任を負わないといけないわけではない。勝つときは全員で勝利し、負けるときは全員で負けを認める。若い彼なのでこういうミスはあるが、右サイドでいいパフォーマンスを継続的している。今日も疑うことなく右CBで起用した。ミスも含めて彼は順調にさらに成長していく」。悔しさを成長の糧にすることを求めていた。
(取材・文 石川祐介)