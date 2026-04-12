　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※4月3日信用買い残の3月27日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1571銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<3315> 日本コークス 　　　5,997　　 16,706　　　3.43
２．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　3,180　　 49,617　　 12.36
３．<7211> 三菱自 　　　　　　1,706　　 10,617　　 17.85
４．<9843> ニトリＨＤ 　　　　1,149　　　3,089　　　5.90
５．<6330> 東洋エンジ 　　　　1,042　　　5,957　　　3.67
６．<6857> アドテスト 　　　　　999　　　5,166　　　5.59
７．<5202> 板硝子 　　　　　　　818　　 12,864　　385.16
８．<9021> ＪＲ西日本 　　　　　768　　　1,517　　 32.42
９．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　745　　　4,168　　　6.80
10．<5121> 藤コンポ 　　　　　　739　　　　853　　　7.87
11．<3681> ブイキューブ 　　　　697　　　1,829　　　0.00
12．<7974> 任天堂 　　　　　　　684　　　8,727　　 19.22
13．<7267> ホンダ 　　　　　　　624　　 13,982　　 13.17
14．<8058> 三菱商 　　　　　　　591　　　3,715　　　3.86
15．<3778> さくらネット 　　　　587　　　2,684　　　2.31
16．<6323> ローツェ 　　　　　　583　　　4,021　　 28.77
17．<4902> コニカミノル 　　　　572　　　3,279　　 21.66
18．<546A> ミライニＨＤ 　　　　546　　　　546　　 81.49
19．<7203> トヨタ 　　　　　　　525　　 10,047　　　4.23
20．<2585> Ｌドリンク 　　　　　496　　　1,590　　　8.67
21．<5074> テスＨＤ 　　　　　　482　　　4,269　　　2.82
22．<7389> あいちＦＧ 　　　　　465　　　1,395　　 10.11
23．<6526> ソシオネクス 　　　　425　　　7,837　　 13.85
24．<4506> 住友ファーマ 　　　　414　　　9,651　　 33.43
25．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　343　　　7,213　　 13.86
26．<9517> イーレックス 　　　　343　　　1,174　　　3.09
27．<8614> 東洋証券 　　　　　　331　　　1,516　　　1.58
28．<4188> 三菱ケミＧ 　　　　　326　　　1,725　　　5.20
29．<4565> ネクセラ 　　　　　　272　　　5,673　　 26.60
30．<7745> Ａ＆Ｄホロン 　　　　262　　　　439　　 11.25
31．<7752> リコー 　　　　　　　259　　　1,074　　 12.08
32．<8766> 東京海上 　　　　　　247　　　2,399　　 12.47
33．<8698> マネックスＧ 　　　　243　　　5,976　　 13.89
34．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　228　　 20,967　　　3.59
35．<3433> トーカロ 　　　　　　223　　　　352　　　4.92
36．<7269> スズキ 　　　　　　　221　　　2,348　　 26.53
37．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　198　　　6,482　　　8.62
38．<6395> タダノ 　　　　　　　198　　　　611　　 19.77
39．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　194　　　4,408　　 15.98
40．<9202> ＡＮＡＨＤ 　　　　　188　　　1,162　　　4.49
41．<7532> パンパシＨＤ 　　　　182　　　2,231　　　2.10
42．<8141> 新光商 　　　　　　　174　　　　377　　　1.82
43．<3038> 神戸物産 　　　　　　171　　　1,350　　 11.20
44．<167A> リョー菱ＨＤ 　　　　157　　　　298　　　2.30
45．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　　153　　 16,370　　 15.25
46．<8031> 三井物 　　　　　　　151　　　1,856　　　6.02
47．<5535> ミガロＨＤ 　　　　　138　　　2,933　　　0.00
48．<5019> 出光興産 　　　　　　137　　　　962　　　7.59
49．<6902> デンソー 　　　　　　135　　　2,745　　 14.35
50．<6258> 平田機工 　　　　　　131　　　　978　　 45.30

株探ニュース