信用残ランキング【買い残増加】 日本コークス、ＳＢＧ、三菱自
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※4月3日信用買い残の3月27日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1571銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<3315> 日本コークス 5,997 16,706 3.43
２．<9984> ＳＢＧ 3,180 49,617 12.36
３．<7211> 三菱自 1,706 10,617 17.85
４．<9843> ニトリＨＤ 1,149 3,089 5.90
５．<6330> 東洋エンジ 1,042 5,957 3.67
６．<6857> アドテスト 999 5,166 5.59
７．<5202> 板硝子 818 12,864 385.16
８．<9021> ＪＲ西日本 768 1,517 32.42
９．<1605> ＩＮＰＥＸ 745 4,168 6.80
10．<5121> 藤コンポ 739 853 7.87
11．<3681> ブイキューブ 697 1,829 0.00
12．<7974> 任天堂 684 8,727 19.22
13．<7267> ホンダ 624 13,982 13.17
14．<8058> 三菱商 591 3,715 3.86
15．<3778> さくらネット 587 2,684 2.31
16．<6323> ローツェ 583 4,021 28.77
17．<4902> コニカミノル 572 3,279 21.66
18．<546A> ミライニＨＤ 546 546 81.49
19．<7203> トヨタ 525 10,047 4.23
20．<2585> Ｌドリンク 496 1,590 8.67
21．<5074> テスＨＤ 482 4,269 2.82
22．<7389> あいちＦＧ 465 1,395 10.11
23．<6526> ソシオネクス 425 7,837 13.85
24．<4506> 住友ファーマ 414 9,651 33.43
25．<7868> 広済堂ＨＤ 343 7,213 13.86
26．<9517> イーレックス 343 1,174 3.09
27．<8614> 東洋証券 331 1,516 1.58
28．<4188> 三菱ケミＧ 326 1,725 5.20
29．<4565> ネクセラ 272 5,673 26.60
30．<7745> Ａ＆Ｄホロン 262 439 11.25
31．<7752> リコー 259 1,074 12.08
32．<8766> 東京海上 247 2,399 12.47
33．<8698> マネックスＧ 243 5,976 13.89
34．<3656> ＫＬａｂ 228 20,967 3.59
35．<3433> トーカロ 223 352 4.92
36．<7269> スズキ 221 2,348 26.53
37．<8001> 伊藤忠 198 6,482 8.62
38．<6395> タダノ 198 611 19.77
39．<6762> ＴＤＫ 194 4,408 15.98
40．<9202> ＡＮＡＨＤ 188 1,162 4.49
41．<7532> パンパシＨＤ 182 2,231 2.10
42．<8141> 新光商 174 377 1.82
43．<3038> 神戸物産 171 1,350 11.20
44．<167A> リョー菱ＨＤ 157 298 2.30
45．<7013> ＩＨＩ 153 16,370 15.25
46．<8031> 三井物 151 1,856 6.02
47．<5535> ミガロＨＤ 138 2,933 0.00
48．<5019> 出光興産 137 962 7.59
49．<6902> デンソー 135 2,745 14.35
50．<6258> 平田機工 131 978 45.30
株探ニュース
※4月3日信用買い残の3月27日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1571銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<3315> 日本コークス 5,997 16,706 3.43
２．<9984> ＳＢＧ 3,180 49,617 12.36
３．<7211> 三菱自 1,706 10,617 17.85
４．<9843> ニトリＨＤ 1,149 3,089 5.90
５．<6330> 東洋エンジ 1,042 5,957 3.67
６．<6857> アドテスト 999 5,166 5.59
７．<5202> 板硝子 818 12,864 385.16
８．<9021> ＪＲ西日本 768 1,517 32.42
９．<1605> ＩＮＰＥＸ 745 4,168 6.80
10．<5121> 藤コンポ 739 853 7.87
11．<3681> ブイキューブ 697 1,829 0.00
12．<7974> 任天堂 684 8,727 19.22
13．<7267> ホンダ 624 13,982 13.17
14．<8058> 三菱商 591 3,715 3.86
15．<3778> さくらネット 587 2,684 2.31
16．<6323> ローツェ 583 4,021 28.77
17．<4902> コニカミノル 572 3,279 21.66
18．<546A> ミライニＨＤ 546 546 81.49
19．<7203> トヨタ 525 10,047 4.23
20．<2585> Ｌドリンク 496 1,590 8.67
21．<5074> テスＨＤ 482 4,269 2.82
22．<7389> あいちＦＧ 465 1,395 10.11
23．<6526> ソシオネクス 425 7,837 13.85
24．<4506> 住友ファーマ 414 9,651 33.43
25．<7868> 広済堂ＨＤ 343 7,213 13.86
26．<9517> イーレックス 343 1,174 3.09
27．<8614> 東洋証券 331 1,516 1.58
28．<4188> 三菱ケミＧ 326 1,725 5.20
29．<4565> ネクセラ 272 5,673 26.60
30．<7745> Ａ＆Ｄホロン 262 439 11.25
31．<7752> リコー 259 1,074 12.08
32．<8766> 東京海上 247 2,399 12.47
33．<8698> マネックスＧ 243 5,976 13.89
34．<3656> ＫＬａｂ 228 20,967 3.59
35．<3433> トーカロ 223 352 4.92
36．<7269> スズキ 221 2,348 26.53
37．<8001> 伊藤忠 198 6,482 8.62
38．<6395> タダノ 198 611 19.77
39．<6762> ＴＤＫ 194 4,408 15.98
40．<9202> ＡＮＡＨＤ 188 1,162 4.49
41．<7532> パンパシＨＤ 182 2,231 2.10
42．<8141> 新光商 174 377 1.82
43．<3038> 神戸物産 171 1,350 11.20
44．<167A> リョー菱ＨＤ 157 298 2.30
45．<7013> ＩＨＩ 153 16,370 15.25
46．<8031> 三井物 151 1,856 6.02
47．<5535> ミガロＨＤ 138 2,933 0.00
48．<5019> 出光興産 137 962 7.59
49．<6902> デンソー 135 2,745 14.35
50．<6258> 平田機工 131 978 45.30
株探ニュース