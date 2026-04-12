　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※4月3日信用売り残の3月27日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1571銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<285A> キオクシア 　　　　1,580　　　2,741　　　2.67
２．<7201> 日産自 　　　　　　　909　　　2,950　　 11.34
３．<5074> テスＨＤ 　　　　　　870　　　1,511　　　2.82
４．<7011> 三菱重 　　　　　　　851　　　2,589　　　5.97
５．<5801> 古河電 　　　　　　　612　　　1,101　　　0.82
６．<1873> 日本ハウス 　　　　　537　　　　663　　　1.90
７．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　533　　　2,396　　　6.98
８．<2752> フジオフード 　　　　466　　　1,349　　　0.18
９．<6330> 東洋エンジ 　　　　　395　　　1,621　　　3.67
10．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　393　　　　974　　　0.83
11．<3154> メディアス 　　　　　358　　　　570　　　0.17
12．<7033> ＭＳＯＬ 　　　　　　353　　　　491　　　0.72
13．<4534> 持田薬 　　　　　　　304　　　　308　　　0.25
14．<4768> 大塚商会 　　　　　　296　　　　306　　　0.30
15．<4005> 住友化 　　　　　　　282　　　1,205　　　7.01
16．<2910> Ｒフィールド 　　　　219　　　　631　　　0.13
17．<3457> ＡｎｄＤｏ 　　　　　218　　　　480　　　2.16
18．<3843> フリービット 　　　　214　　　　298　　　1.92
19．<4062> イビデン 　　　　　　212　　　　800　　　2.40
20．<6976> 太陽誘電 　　　　　　190　　　　367　　　2.87
21．<4082> 稀元素 　　　　　　　186　　　　588　　　2.06
22．<9519> レノバ 　　　　　　　155　　　　529　　　3.91
23．<3778> さくらネット 　　　　141　　　1,163　　　2.31
24．<2492> インフォＭＴ 　　　　131　　　　935　　　1.52
25．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　　　　128　　　　647　　　2.60
26．<6963> ローム 　　　　　　　126　　　　693　　　1.22
27．<5563> 新日本電工 　　　　　124　　　　295　　　5.02
28．<7962> キングジム 　　　　　121　　　　474　　　0.26
29．<8079> 正栄食 　　　　　　　112　　　　391　　　0.08
30．<7965> 象印 　　　　　　　　112　　　　996　　　0.05
31．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　108　　　2,421　　　2.03
32．<5262> 日ヒュム 　　 　　　　99　　　1,328　　　1.30
33．<3031> ラクーンＨＤ　　　　　97　　　　547　　　1.14
34．<7004> カナデビア 　 　　　　94　　　1,150　　　0.85
35．<9279> ギフトＨＤ 　 　　　　93　　　　265　　　0.27
36．<3028> アルペン 　　 　　　　92　　　　135　　　0.70
37．<2593> 伊藤園 　　　 　　　　91　　　　345　　　1.44
38．<7599> ＩＤＯＭ 　　 　　　　90　　　　275　　　1.61
39．<2294> 柿安本店 　　 　　　　88　　　　298　　　0.34
40．<5423> 東京製鉄 　　 　　　　85　　　　366　　　0.38
41．<7180> 九州ＦＧ 　　 　　　　78　　　　237　　　6.22
42．<2585> Ｌドリンク 　 　　　　74　　　　183　　　8.67
43．<6191> エアトリ 　　 　　　　74　　　　209　　　4.99
44．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　　70　　　　462　　　2.62
45．<2931> ユーグレナ 　 　　　　68　　　2,989　　　1.29
46．<6594> ニデック 　　 　　　　62　　　　543　　 13.82
47．<3231> 野村不ＨＤ 　 　　　　61　　　　237　　　2.66
48．<9504> 中国電 　　　 　　　　61　　　　160　　 10.68
49．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　　58　　　　489　　 25.02
50．<2198> アイケイケイ　　　　　58　　　　129　　　0.75

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