信用残ランキング【売り残増加】 キオクシア、日産自、テスＨＤ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※4月3日信用売り残の3月27日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1571銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<285A> キオクシア 1,580 2,741 2.67
２．<7201> 日産自 909 2,950 11.34
３．<5074> テスＨＤ 870 1,511 2.82
４．<7011> 三菱重 851 2,589 5.97
５．<5801> 古河電 612 1,101 0.82
６．<1873> 日本ハウス 537 663 1.90
７．<5016> ＪＸ金属 533 2,396 6.98
８．<2752> フジオフード 466 1,349 0.18
９．<6330> 東洋エンジ 395 1,621 3.67
10．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 393 974 0.83
11．<3154> メディアス 358 570 0.17
12．<7033> ＭＳＯＬ 353 491 0.72
13．<4534> 持田薬 304 308 0.25
14．<4768> 大塚商会 296 306 0.30
15．<4005> 住友化 282 1,205 7.01
16．<2910> Ｒフィールド 219 631 0.13
17．<3457> ＡｎｄＤｏ 218 480 2.16
18．<3843> フリービット 214 298 1.92
19．<4062> イビデン 212 800 2.40
20．<6976> 太陽誘電 190 367 2.87
21．<4082> 稀元素 186 588 2.06
22．<9519> レノバ 155 529 3.91
23．<3778> さくらネット 141 1,163 2.31
24．<2492> インフォＭＴ 131 935 1.52
25．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 128 647 2.60
26．<6963> ローム 126 693 1.22
27．<5563> 新日本電工 124 295 5.02
28．<7962> キングジム 121 474 0.26
29．<8079> 正栄食 112 391 0.08
30．<7965> 象印 112 996 0.05
31．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 108 2,421 2.03
32．<5262> 日ヒュム 99 1,328 1.30
33．<3031> ラクーンＨＤ 97 547 1.14
34．<7004> カナデビア 94 1,150 0.85
35．<9279> ギフトＨＤ 93 265 0.27
36．<3028> アルペン 92 135 0.70
37．<2593> 伊藤園 91 345 1.44
38．<7599> ＩＤＯＭ 90 275 1.61
39．<2294> 柿安本店 88 298 0.34
40．<5423> 東京製鉄 85 366 0.38
41．<7180> 九州ＦＧ 78 237 6.22
42．<2585> Ｌドリンク 74 183 8.67
43．<6191> エアトリ 74 209 4.99
44．<6472> ＮＴＮ 70 462 2.62
45．<2931> ユーグレナ 68 2,989 1.29
46．<6594> ニデック 62 543 13.82
47．<3231> 野村不ＨＤ 61 237 2.66
48．<9504> 中国電 61 160 10.68
49．<3697> ＳＨＩＦＴ 58 489 25.02
50．<2198> アイケイケイ 58 129 0.75
株探ニュース
※4月3日信用売り残の3月27日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1571銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<285A> キオクシア 1,580 2,741 2.67
２．<7201> 日産自 909 2,950 11.34
３．<5074> テスＨＤ 870 1,511 2.82
４．<7011> 三菱重 851 2,589 5.97
５．<5801> 古河電 612 1,101 0.82
６．<1873> 日本ハウス 537 663 1.90
７．<5016> ＪＸ金属 533 2,396 6.98
８．<2752> フジオフード 466 1,349 0.18
９．<6330> 東洋エンジ 395 1,621 3.67
10．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 393 974 0.83
11．<3154> メディアス 358 570 0.17
12．<7033> ＭＳＯＬ 353 491 0.72
13．<4534> 持田薬 304 308 0.25
14．<4768> 大塚商会 296 306 0.30
15．<4005> 住友化 282 1,205 7.01
16．<2910> Ｒフィールド 219 631 0.13
17．<3457> ＡｎｄＤｏ 218 480 2.16
18．<3843> フリービット 214 298 1.92
19．<4062> イビデン 212 800 2.40
20．<6976> 太陽誘電 190 367 2.87
21．<4082> 稀元素 186 588 2.06
22．<9519> レノバ 155 529 3.91
23．<3778> さくらネット 141 1,163 2.31
24．<2492> インフォＭＴ 131 935 1.52
25．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 128 647 2.60
26．<6963> ローム 126 693 1.22
27．<5563> 新日本電工 124 295 5.02
28．<7962> キングジム 121 474 0.26
29．<8079> 正栄食 112 391 0.08
30．<7965> 象印 112 996 0.05
31．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 108 2,421 2.03
32．<5262> 日ヒュム 99 1,328 1.30
33．<3031> ラクーンＨＤ 97 547 1.14
34．<7004> カナデビア 94 1,150 0.85
35．<9279> ギフトＨＤ 93 265 0.27
36．<3028> アルペン 92 135 0.70
37．<2593> 伊藤園 91 345 1.44
38．<7599> ＩＤＯＭ 90 275 1.61
39．<2294> 柿安本店 88 298 0.34
40．<5423> 東京製鉄 85 366 0.38
41．<7180> 九州ＦＧ 78 237 6.22
42．<2585> Ｌドリンク 74 183 8.67
43．<6191> エアトリ 74 209 4.99
44．<6472> ＮＴＮ 70 462 2.62
45．<2931> ユーグレナ 68 2,989 1.29
46．<6594> ニデック 62 543 13.82
47．<3231> 野村不ＨＤ 61 237 2.66
48．<9504> 中国電 61 160 10.68
49．<3697> ＳＨＩＦＴ 58 489 25.02
50．<2198> アイケイケイ 58 129 0.75
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