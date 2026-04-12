札幌市出身のシンガー・ソングライター、山木康世（７５）が、２２日の苫小牧市を皮切りに、道内３か所でライブを開催する。

フォークデュオ「ふきのとう」で１９７４年にデビューし、「白い冬」などのヒット曲を生み出してきた。現在は東京を拠点に全国で年間約１００か所でライブ活動を行うが、凱旋ツアーには特別な思いがある。「デビューの頃から応援してくれている人と会える。同郷ならではの待っていました、という気持ちが伝わって来るんです」

会場に駆けつけるファンの多くは、７０〜８０年代を彩ってきた数々の名曲の再現を望む。だが、山木本人はそれだけでは満足しない。往年のレパートリーに即興でアレンジを加える。

「懐かしさを味わってもらうのも半分あるけど、今の時代を感じながらやるのが面白い。そこにお客さんを巻き込めれば、自分のエネルギーにもなります」

週２回のペースで、ギターを手に全国でライブを行うが、「医者知らず」なほど健康だ。「自由に好きな曲が歌える今は、いい意味でアマチュア時代に戻ったみたい。楽しくて、病気している暇がないですよ」と笑った。（甲斐 毅彦）

◆山木 康世（やまき・やすよ）１９５０年１０月２２日、札幌市出身。７５歳。７４年に細坪基佳とのデュオ「ふきのとう」でデビュー。フォークバンド・海援隊の「思えば遠くへ来たもんだ」などを作曲。９２年解散後に本格的にソロ活動を開始した。

◇北海道ライブ日程

▽４月２２日・苫小牧市三星ハスカップホール▽２４日・札幌市ふきのとうホール▽２５日・歌志内市コミュニティセンター「うたみん」講堂 ※予約・問い合わせは０９０・５３１６・９０７１（山木倶楽部まで）