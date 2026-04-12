全国強豪が春の釜石に集結…「東北復興高校ラグビー交流会」密着ロングレポート

全国の強豪高と東北地域のチームが参加した「東北復興高校ラグビー交流会」が4月1日から3日間、岩手・釜石で行われた。東北の高校ラグビー部の応援と地域復興を目的として4年目を迎えた今季は、合同を含む16チーム、516人の選手が早春のみちのくに集った。東北勢には全国区の強豪のレベルを体感させ、東北以外の高校生には、未だに残る東日本大震災の爪痕と、そこでラグビーに打ち込む仲間たちと触れ合う学びを得た3日間。発起人でもある常翔学園高・野上友一校長、受け入れ側の高橋善幸福実行委員長ら交流会を支えてきた関係者たち、参加校の監督、選手らに、この異色の“勝者なき全国大会”への思いを聞いた。（取材・文＝吉田 宏）

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全国各地から桜の開花宣言が聞こえてくる4月最初の3日間。まだ春遠い釜石には、高校ラガーの熱い歓声が響いた。往年の新日鉄釜石ラグビー部（現日本製鉄釜石シーウェイブス＝釜石SW）が国内最強を謳歌した地を舞台とする復興交流会。開催を実現して運営にも力を注ぐ常翔学園・野上校長が開催までの経緯をこう説明する。

「2019年のワールドカップ（W杯）が日本開催になって、全国で盛り上がったじゃないですか。そこで仲間と、鵜住居（うのすまい）のスタジアムを使って東北の復興に何か役に立たれへんかという話になったんです。あの（W杯の）勢いは良かったやんとね。そこで、東福岡の藤田先生、桐蔭学園の藤原先生、國學院栃木の吉岡先生たちに連絡したんです。そしたら『やりましょう』と言ってくれた。じゃあ、そこに東北の高校生も呼んだらきっと喜ぶわということになったんです」

大阪の強豪・常翔学園を前身の大工大高時代から監督、GMとして牽引して、話を聞いた4月1日付で同校の中高校長になった名将が穏やかに笑った。新型コロナウィルスのパンデミックで、当初予定していたW杯直後の開催は断念したが、東北を盛り上げ、子供たちを応援したいという思いは忘れなかった。感染リスクが無くなった23年に第1回交流会を開催。選抜大会直後の4月1日から3日間という日程は、新年度の準備を踏まえると動かしようがない。手探りと試行錯誤の中でのスタートだったが、4年目の開催で、参加してないチームの監督からも問い合わせがくるほど関心度も高まってきた。

今季は16チームが集まり、釜石鵜住居復興スタジアムを中心に市内3会場で行われた。20分1試合、入替自由という変則ルールは、選手たちがより多くのチームと“交流”出来ることを優先したため。3日間で50を超えるゲームが繰り広げられた。野上校長らが各チームに、出来る限り正規のジャージーを着てほしいと伝えているのは、花園に出場出来ないような東北の選手たちにも、強豪校と試合が出来たことを実感してほしいからだ。1日目の夜には、市内にある市民会館に全選手が集まったファンクション、2日目には東日本大震災経験者による「語り部」イベント、参加各チームから選出されたメンバーによるドリームマッチも行われた。

出場校は、野上校長を中心に第1回大会から参加するチームを中心に打診して、東北勢については、新日鉄釜石で中心選手、監督として活躍して現在も釜石SWシニアアドバイザーに就く高橋善幸・副実行委員長らが、各県の関係者、チームに声をかけている。野上校長と高橋氏が推進役を担う交流会だが、実現には神戸製鋼でNo8として活躍した大西一平氏も尽力した。野上校長とは大工大高（現常翔学園）、高橋氏とは明治大という母校繋がりの3人が開催のキーマンとなった。ちなみに、今季の参加チームは下記の通りだ。

（東北勢）

青森選抜、秋田工、盛岡工、黒沢尻工・釜石・釜石商工合同、黒沢尻北、南昌みらい・岩手・盛岡三合同、仙台育英、松韻福島

（東北圏外）

遠軽、國學院栃木、桐蔭学園、名古屋、常翔学園、天理、尾道、東福岡

東北圏外からの顔ぶれをみれば、交流会開幕前日の3月31日に終わったばかりの全国選抜大会（埼玉・熊谷）を制した東福岡、1月に花園（全国高校ラグビー）3連覇を達成した神奈川・桐蔭学園と、全国のトップチームが並ぶ。本来なら全国区の公式戦での優勝をターゲットにする強豪ばかりだが、移動のための遠征費、宿泊費などはチーム負担で釜石に集まった。それでも國學院栃木の吉岡肇監督は、この交流会参加の意義、価値は大きいという。

「学校側も、公式大会でもないのに遠征を認めてくれています。それは復興への支援という意義があるからです。私たちも今日（1日）は青森選抜と試合が出来たが、全国大会に出ているチームが東北のチームに胸を貸すというと高飛車だが、東北を活気づけたいという野上先生の思いに賛同したんです」

長らく続く東北勢の苦戦「交流することで成果が出てくれば」

個人的にも、高校ラグビーの取材を続けてきた中で、2011年の震災を境に東北の高校チームが「花園」で苦戦を強いられていることは気がかりだった。過去には最多の優勝15回を誇る秋田工や盛岡工などが全国制覇を果たしたが、東北勢の花園優勝は1987年度の秋田工が最後だ。昨年度花園での東北勢の通算成績は2勝6敗。過去3大会は16強による“正月越え”も果たせていない。東北勢の苦闘については、全国大会などの現場で目の当たりにする吉岡監督もこう指摘する。

「（苦戦を）感じますね。戦術的にも、やはり全国のチームは展開が立体的で、バックドア（攻撃ラインを二層に作り、後方のラインを生かす戦術）を使うとか、キックもSOではなくSHから蹴ってきたり、世界基準のプレーを取り入れている。けれど東北のチームと試合をすると、変わりなく昔ながらのラグビーをやっているように見えますね。中継もあるし、花園などの試合を見て勉強はされているでしょうけれど、実際に選手たちがそういうラグビーを試合で体感することが大きい。この交流会では、強豪勢はAチームじゃない編成で来ているところも多い。でも、彼らはB、Cチームでも同じ戦い方をしています。だから、交流することで成果が出てくればいいと思います。選手だけじゃなくて指導者も、こうやって東北に集まって強豪校と東北の先生方が顔見知りになって、この3日間だけじゃなく菅平や様々な所での練習試合や選手の交流に繋がれば素晴らしいじゃないですか」

日々の取材でも、震災前なら秋田工、盛岡工、仙台育英や青森北ら東北の高校から首都圏の強豪大学に入学する選手は少なくなかったが、最近では数える程しかいない。関東、関西、九州と毎年全国大会で上位に勝ち上がる地域は、強豪校同士が平時から練習試合を行い、様々な情報交換、共有でお互いを高め合っている。その積み重ねが、戦術面、技術面、そして精神面も含めて全国大会で勝ち上がれる力を養ってきた。それに比べると、東北エリアの高校が同様に全国トップクラスの強豪と定期的に接点を持つのは容易ではない。そんな状況の中で、勝つことが義務づけられる名立たる強豪校の指導者が、東北の仲間たちへ手を差し伸べることの意義や価値を忘れていないのが救いだ。

岩手に隣接する宮城から仙台育英を引率してきたニュージーランド出身のニールセン武蓮傳監督は、特別な思いを胸に指揮を執った。

「開催する価値はありますね。何でも経験じゃないですか。東北のラグビーが、全国について行けてないところも感じています。僕らも県内では自分たちのやりたいプレーがどんどん出来るけれど、全国大会だとそうは出来ない。タックルも強度が違うのでボールを継続出来なかったり。だから、この交流会での学びはありますね。東北のチームもですが、岩手県内の子供たちも集まって、こうやって自分たちが成長できる」

祖国から仙台育英に留学。卒業後も流通経済大、現在のNECグリーンロケッツ東葛、釜石SWでもプレーして、「第二の故郷」と明言する仙台の母校へ戻って来た指揮官にとって、東北の支援を目的としたゲームを、震災時に住んでいた釜石で行うことに意味がある。

「震災の時は、最初はラグビーが出来るのかという中で、続けようという判断になったんです。そこに、最初にヤマハ（現静岡ブルーレヴズ）が試合をするために来てくれたんです。釜石でもシャトルバスを出したりして人を集めたり苦労する中で、試合の時だけは、大変な事を忘れてラグビーだけ楽しんでくれた人たちがいた。あれが自分のラグビー人生の中でも感動した試合だった。あの経験があって、ここで生徒たちがラグビーを出来ることが素晴らしいことです。全国の高校生がここに来てくれること、東北だけでやっているんじゃないということを忘れちゃいけないと思います」

「東北のために」という大義がある一方で、この交流会は強豪勢にも得るものがある。再び國學院栃木・吉岡監督の言葉だ。

「この鵜住居という震災から復活しようという土地にね、こういうイベントが無ければ、やはり九州、近畿、関東から高校生が来るのは簡単じゃない。だから実力別の編成じゃなく、3年生で来るチームもある。被災地を知る学びにもなるし、思い出になる。高校生にとって、思い出を作ることって馬鹿に出来ない大事なことです。だからウチは37人の生徒を連れてきていますが、出られない子もいる。選抜大会のメンバーだったけれど、試合時間が少なかった選手もいる。この交流会に出場出来ることを名誉に感じる子もいるんです。そして、卒業して20、30、40歳となって『あの時、釜石に、岩手に行ったな』という記憶がいろいろな事に繋がっていくんですよ」

「学び」という面では、野上校長が引率した常翔学園は、宿泊したホテルからバスで試合会場に移動するところを敢えて鉄道の三陸リアス線を使うことで、この地域の被災の痕跡や復興具合を目の当たりにしている。他のチームでも、仙台空港と釜石間のバス移動で、陸前高田などの被害の大きかった地域に立ち寄るなど様々な復興学習をしながら参加していると聞いた。大会2日目には「語り部」イベントを開催。復興スタジアムの観客席に選手が集まり、震災前のスタジアム敷地にあった鵜住居小、釜石東中在学中の被災経験の話や、選手と同世代の高校生の防災や復興への思いを聞いた。

15人揃わぬ部活の現実「本当は単独で大会に」

「私が釜石生まれなので、こういう大会は本当に嬉しいですね。全国の人たちに釜石という土地を知ってもらえるいい機会ですし、野上先生や他の先生方には本当に感謝しています」

しみじみと語ったのは、岩手・黒沢尻工の阿部昇監督だ。全国の強豪を迎えた側、元釜石SWの選手でもある指揮官は、今回は釜石高、釜石商工との合同チームを率いるが、東北の部活事情の厳しさを痛感している。

「本当は単独で釜石での大会に出たかったですけれど、なかなか15人揃えるのは難しいですね。他の高校も同じです。今、15人メンバーがいるのは盛岡工と黒沢尻北くらいです。今回の合同チームも、本当は2月の新人戦（東北新人大会）も合同でやりませんかという話もありましたが、選手同士もいきなりだと難しいし、様々な事情で出られなかった。今回も、この交流大会前の練習は3回だけです」

部員不足の複数校が1つのチームとして大会に参加する合同チームは、2023年度から全国大会でも出場が認められるようになったが、実際の活動は容易ではない。今回のチームも、黒沢尻工のある北上市と釜石市の移動時間は車で1時間以上かかる。この3校が一緒に練習するためには、片方のチームが往復2時間半近い時間を割く必要があるのだ。合同チームが採用されたからめでたしめでたし――そういう発想は実際の現場の難しさを見ていない人たちの妄想に過ぎない。それでも指導者たちは、子供たちに試合をさせたいという思いだけで合同での活動にも取り組んできた。

「この交流会も、自己負担があったりしますが、合同チームでも参加する価値は大きいです。昨年度の花園でも、東北のチームは正月を越えてない。また以前のように東北のチームが正月に出られればいいですが、この地域内でレベルの高い試合が組めるかというと、そうは出来ないんです。練習試合の数も、関東なんかと比べても少ないと思います。なので、こういう少ないチャンスに、強豪相手に自分たちの欠点を見つけられればいいですね。この春先の時期から、また鍛え直せるチャンスがあるんです。だから、東福岡なんて選抜で優勝して直ぐにこちらに来てくれているのは本当にありがたいことです。試合以外でも初日の夜のウェルカムパーティーなんかでも、関西の子たちは話したりアピールするのが上手いんですよ。東北人はそこが下手でね。そんな交流も子供たちにはいい経験なんです。最終的には、全国に行った時に、ああ釜石でやったよねと言い合えるところまで勝ち上がれればいいですけれどね」

阿部監督の指摘通り、初日の夜に市民ホールに全選手が集まって行われるファンクションでの各チームが舞台に上がっての挨拶では、東北勢が緊張もあって生真面目な自己紹介や意気込みを語るにとどまった一方、関西勢をはじめとした数チームは一発芸やコント、大喜利で会場を笑わせた。かなりスベったネタもあったが、他校の選手が声援で場を盛り上げるシーンもあり、グラウンド以外の場でも選手たちの距離が縮まっていた。翌日に行われた参加校の中から選ばれた選手たちによるドリームマッチでは、選外の選手たちが復興スタジアムのスタンドに陣取り、同じチームの仲間やこの交流会で対戦した選手らを応援する声で熱気に包まれていた。

阿部監督の下で合同チームに参加した釜石高・LO柳内琉主将は、交流会でのゲームでこんな学びを感じている。

「去年は他校との合同チームで参加したんですが、試合に出られたのは今年が初めてでした。すごく良かったです。自分たちは合同チームなので、ほとんど練習が出来なかった。第1日に名古屋高と試合をしたんですが、FWだとラインアウト、スクラムの質が全然違っていました。それから、一つ一つ声を出しながらプレーしているのが違いだと感じました。とてもいい経験になりました」

釜石高は3年生は柳内主将1人、2年生が5人という部員数だ。交流会で得たものをチームに持ち帰るのと同時に、秋の花園予選へ向けては新入生を集めて単独チームでの出場も目指すという。柳内主将にとっては地元での晴れ舞台になったが、大人たちもこの交流会を成功させようと奔走した。現地のラグビー関係者は、まさに手弁当で舞台裏を支え続けた。

「ゼンコーさん」の献身 名称を「交流会」にした理由とは

「僕らは実働部隊ですね。大会のスタッフは、釜石ラグビー部（新日鉄釜石）OBらで作ったクラブチーム、釜石クラブのメンバーが参加してくれています。私も、今日は年休を取っての参加です。皆、3日間フルには難しくても1日だけならと各々休みを取って手を貸してくれているんです。レフェリーだけはさすがに岩手県協会とも相談して、県内で賄えないところは青森、秋田と東北近県から、交通費は出します程度のほぼボランティアでやっていただいています。高校生たちは、せっかく各地から集まってくれる。満足のいく対応が出来ているかどうかというのはありますけれど、4年間続けてこられました。まだまだ改善の余地はあると思いますが、更に続けて行けたらいいですね」

副実行委員長を務める高橋氏が訥々と語ってくれた。黒沢尻工高―明治大ではパワフルなNo8として活躍。明大時代からPRに転向して、釜石でもスクラムを組み続けた。朴訥とした物腰はまさに東北人だが、その愚直でパワフルに前に出るプレーも、まさしく東北のラグビープレーヤーだ。その姿から、誰もが本名の「よしゆき」ではなく親しみと敬意を込めて「ゼンコーさん」と呼ぶ。

現在の日本製鉄での職場は盛岡だが、野上校長からこの交流会開催の相談を受けてから地元でのチームの受け入れ態勢を整えてきた。本人が語った通り、大会運営は基本的には新日鉄釜石OBらを中心にボランティアで行われている。試合進行や会場の得点ボードの担当も、往年の名選手が務めるなど手作り感満載だ。

通常の全国規模の大会なら日本ラグビー協会や地方協会が主催するのだが、この交流会は東北復興高校ラグビー交流会幹事と同実行委員会が担う。ゼンコーさんは、敢えて独自の主催を決めた理由をこう説明する。

「まず、名称を『大会』にせず『交流会』としたんです。大会にしてしまうと、いろいろなところに申請したり、許可を求めたりとなるので。だから、あくまでも練習試合の一環という位置づけで、交流会という名前にしましょうとなったんです。それに、勝ち負けの試合じゃないということもありました」

協会に主催を委ねたり応援を求めたりすれば、競技団体としての規約やルールに縛られることになる。協会主催による支援やサポートは捨てがたい面もあったが、先に紹介した選手により多くの試合を経験させたいという交流会の趣旨を考えれば、従来の規約に捉われず、自由で柔軟なルールの下で開催するのがいいと判断して、自分たちが主催することを決めた。チームは、新年度などそれぞれの事情で参加日数も短縮させるなどしながらでも参加している。手弁当でなんとか実現にこぎつけた交流会だったが、開催してみての発見もあった。

「今回参加してくれた東北勢も、全国ではまだまだ存在感の薄いチームもあれば、合同チームもある。でも、実際に試合をしてみると、強豪勢が2本目、3本目であったとしても、そこまで通用しないわけじゃないと感じています。合同チームでも、目立つプレーをしている子もいるんですね。合同チームを連れてきてくれた先生方から『いい経験になりました』と言ってもらえたときは嬉しかったですね。選抜大会に出ていたチームも、ここでは出られなかった選手たちの経験の場だったり、様々なチームとの交流も出来ればいいと思います」

先にも触れたように遠征費、宿泊費はチームの“持ち出し”だが、大会運営費はどのように捻出しているのだろうか。

「私たちで協賛を集めています。予算自体はゼロからのスタートです。なので、様々なところを回って一口1万円の寄付を、一口でいいのでとお願いして回っています。グラウンドの使用などについては釜石市の理解もありますが、チームの費用負担を軽減しようということで、微々たる額ですが実行委員会でも100万円ちょっとだけ集めて、運営費やチームの食べるものの食材をすこしだけ良くすることに充てています。市にはスポーツ合宿補助金という制度もあるので、それも活用しながらやっています」

20ページ程の交流会パンフレットを見ると、試合日程や大会規約と共に7ページに渡り30の協賛企業、団体らの名が掲載されている。そこにはドリームマッチのジャージーを提供してくれている大和ハウス工業のような企業もあれば釜石市内の個人商店や医院などが並ぶ。モノクロ刷りのささやかな冊子ではあるが、そこにはゼンコーさんはじめ釜石のラグビー関係者が一軒一軒頭を下げて回った支援要請に応えてくれた人、組織への感謝の思いが滲む。

この地域にとっても、500人を超える訪問者が複数日滞在するようなイベントはほとんどない。高校生とはいえ、宿泊や飲食で町にもたらされる恩恵は間違いなくある。それ以上に、この町をあまり訪れることのない若い世代が大挙して集まることによる地域への刺激や活性化というメリットは計り知れない。ゼンコーさん自身も、いまは釜石を離れているが、この地域の現状をこう指摘する。

「釜石は“鉄と魚とラグビーの町”と言ってきたけれど、いまは魚も揚がらないし、製鉄所の規模も小さくなっています。震災後、インフラなどは段階的に手を加えられています。でも、震災から人口が減って、活気が失われているのは感じますね。私が釜石（新日鉄）に入社した当時（1987年）から比べると人口は半分くらい。今は3万人を切っていますからね。町を歩いても人通りは少ないですし、復興はしていても少しずつ寂しくなっていくように感じています。なので、いわゆる交流人口というものですが、圏外から来る人たちを作っていかないと、ここに住んでいる人たちだけでは活気は戻ってこないのではないかという気がします」

ラグビー界が真剣かつ真摯に向き合う必要があるのは“裾野”の高校生たち

今回の釜石取材は敢えて寄り道をしてみた。東京から釜石に行くには、新幹線、JR釜石線を乗り継ぐ経路が通常だが、震災で大きな被害を被った三陸沿岸の町をバス、鉄道を使って北上した。復興具合を少しでも確かめたかったからだ。“通りすがり”程度の滞在だったため、得られた情報は断片的で、もしかしたら正確性を欠くものかも知れないが、そこで目の当たりにしたのは、気仙沼、大船渡など、かろうじて産業がある地域では、その街並みから市民生活を取り戻しつつある印象を受けたが、津波に襲われた湾岸の低地が未だに平地のままの町、震災以降そのまま放置されているような海辺の小さな“元集落”が何箇所もあった。

釜石市でも、3月の年度末で復興庁の出先機関として市内に置かれてきた岩手復興局が閉鎖されたと聞いたが、各地を横切った程度でも、地元と同時に国が果たすべきタスクはまだまだ残っている印象だった。だからこそ、これから未来を切り開いていく高校世代の子供たちが、この地で学び、この地の活性化の一助となるようなら「交流会」は意義深い。再び野上校長の言葉だ。

「復興の一環として僕らに出来ることはなんやというところから始めたんです。ここへ来たら皆とゲームが出来るぞとなったら、いいなと思ったんです。東北でラグビーする高校生たちもちょっと増えるかな、そんなことあったらいいよなと。この子たちが、ここで試合するのは1年だけかも知れません。でも、戻ってから仲間に釜石で試合やったぞ、防災教育もあったぞ、復興ってこんなん見たよと話すと、僕らも行きたいと次の学生は先生に言うてね。親にも、ちょっとお金がかかるけど行きたいんやと話せば、また来年も続くじゃないですか。で、自然災害って、実は日本中で直近のはなしになるんです。そんな時には若い子らが救援隊になる。そしたらラグビーの子って、頑張るじゃないですか。若い子にそういう意識を持ってもらうのもええことやなと思います。ラグビーを通じて、こういう体験をさせてあげるのも面白いなと思うので、これからも続けていきたいですね」

理想をいえば、こんな交流会が必要なくなるほどに東北の復興が進み、この地の高校チームが全国区で大暴れする日が来るのが最上のシナリオだが、実現にはすこし時間がかかりそうだ。最後にゼンコー副実行委員長に、これからの交流会について聞いてみた。

「これだけの高校生が一気に来ると、釜石市内の宿だけじゃ収容できないので、大槌や宮古辺りの宿舎に宿泊するチームもいます。なので2年ほど前からお願いしていた県からの補助も、今年から出していただけるようになっています。これからは、釜石だけじゃなくて近隣の会場も使ってもいいと思います。宮古にも芝生のグラウンドがあるし、大船渡には人工芝グラウンドがある。そこでやりながら、最後に復興スタジアムで試合するのもいいですよね。日本協会では、2035年W杯の開催を考えていますが、そうなると釜石ももう一度手を挙げることも十分考えられます。それに伴い、施設が整備されれば、この交流会で使えるものも出て来るかも知れない」

独自路線の手作り交流会だが、大阪の「花園」、熊谷の「選抜」、そして福岡の「サニックスワールドユース」という高校生の大会に、一味違った東北を舞台とした“大会”へ成長させていきたいという夢もある。その中でもとりわけこの交流会が興味深いのは、刻々と深刻さを増す競技人口の停滞や部員不足による大会参加チームの激減という高校ラグビーの課題に役立つ可能性を秘めていることだ。花園や選抜で関係者が勝った負けたで一喜一憂している中で、東北にとどまらず各地で「部活」が危機的な状況に瀕している。

ラグビー界が真剣かつ真摯に向き合う必要があるのは、9合目や頂上に立つチームではなく“裾野”の高校生たちだ。こんな思いを再確認させてくれた釜石の3日間だった。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。