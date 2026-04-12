スティーヴン・スピルバーグ監督が、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による「DUNE／デューン 砂の惑星」を「これまで観たSF映画の中でも屈指のお気に入り」と称賛している。フランク・ハーバート氏の小説「デューン砂の惑星」のヴィルヌーヴ監督による映画化作の大ファンだというスピルバーグ監督は「デューン 砂の惑星PART3」の公開が待ちきれないと話した。



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自らの監督最新作「ディスクロージャー・デイ」の公開が控えるスピルバーグ監督は、エンパイア誌にこう話す。「最近、「デューン」が気に入っているんだ。これまで観たSF映画の中でもお気に入りの作品だ。特に2本目がね」「(「PART2」は)ドゥニの最高傑作じゃないかな。第3弾が待ちきれないよ。たぶん、僕には早めに見せてくれると思うけど。僕は彼の大ファンだ」



スピルバーグ監督は「デューン 砂の惑星PART2」の公開から間もない2024年に行われたインタビューの中でも、ヴィルヌーヴ監督のことを称賛していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）