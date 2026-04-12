◇米男子ゴルフツアー マスターズ第3日（2026年4月11日 米ジョージア州 オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、16位から出た21年大会覇者・松山英樹（34＝LEXUS）は6バーディー、6ボギーの72で回り、通算2アンダーで29位に後退した。首位とは9打差。

5年ぶり2度目の優勝にはビッグスコアが必要なムービングデー。伸ばせずに終わった松山は「最後まで気持ちよく回らせてくれないなという感じですね」と振り返った。

3番で第2打をピン側につけてバーディーを先行させると、4番パー3はスイング後にクラブから手を離したが、1・5メートルにぴたり。5番では4メートルのチャンスをものにして3連続バーディーを奪った。

しかし6番パー3で第1打が左に外れ、アプローチを2メートルに寄せたものの、パーパットを決められず勢いが止まった。

その後はパットが決まらない。ティーショットを右の林に入れた9番では4メートルのパーパットを外し、10番では3メートルのチャンスを逃した。

さらに11番では2メートルのパーパットをミス。12番では1・5メートルのバーディーパットがカップの右を通過した。

予選ラウンド2日間は好感触だったグリーン上で苦しみ「感覚は変わらないけど、入ってくれなかった。10番は仕方ないけど、11番とか、12番とかで入ってくれると…という感じ」と悔しそうにつぶやいた。

流れをつかめないまま終盤を迎え、17番と18番で連続ボギーを叩き貯金を吐き出した。トップとは9打差と厳しい状況で最終日を迎える。

「この3日間悪いゴルフをしていないと思うので、明日も続けて、結果だけを待っている状況です」。逆転を信じて残り18ホールに挑む。