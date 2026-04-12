「復興の様子を見ながら散策できる」熊本県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング1位は？【2026年調査】
全国各地から続々と満開の便りが届き、街中が薄紅色に染まるお花見シーズンのピークを迎えました。心浮き立つこの季節に、多くの人が「一度は訪れてみたい」と憧れる人気スポットの数々をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、熊本で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、熊本で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：高森峠千本桜（高森町）／43票阿蘇の南東部に位置する高森峠は、つづら折りの峠道に沿って約7000本もの桜が咲き誇る壮大なスポットです。「桜のトンネル」をドライブしながら眺める景観は爽快で、峠の頂上付近からは阿蘇五岳と桜を同時に見渡すことができます。自然の地形を生かした熊本ならではのダイナミックな春の風景です。回答者からは「桜のトンネルを駆け抜けるようなドライブ体験は爽快。標高差があるため見頃が長く、阿蘇五岳の絶景と幾重にも重なる桜のピンク色が織りなすパノラマは、熊本を代表する春の景色」（60代男性／大阪府）、「桜の数が多くて楽しめそうだから」（20代女性／長野県）、「千本桜という名前が景色がすごそうで気になりました」（30代女性／埼玉県）というコメントがありました。
1位：熊本城（熊本市中央区）／129票熊本のシンボル・熊本城が圧倒的な得票数で1位に輝きました。震災からの復旧が進む天守閣と、それを彩る約800本の桜の姿は、県民のみならず多くの観光客に希望と感動を与えています。長塀沿いや行幸坂など、重厚な石垣と淡いピンクの桜が織りなすコントラストは、まさに日本を代表する美しさです。回答者からは「桜とお城の組み合わせがとても映える場所で、復興の様子を見ながら散策できる点にも魅力を感じています。広い敷地でゆっくり花見ができるのも良いと思いました」（40代女性／北海道）、「壮大な天守閣と桜のコントラストが美しく、日本らしい景色を楽しめるからです。歴史的な重厚感と春の華やかさが同時に味わえる特別な場所だからです」（20代女性／滋賀県）、「力強い石垣と天守を背景に咲き誇る桜が見事に調和し、歴史と春の華やかさを同時に楽しめる点にあります。広い城内に多くの桜が植えられており、昼は壮麗な景観、夜はライトアップで幻想的な雰囲気も味わえる魅力があるためです」（30代男性／埼玉県）というコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)