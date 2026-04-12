「相棒くん可愛すぎる」元グラドル、“ラストマタニティ”ショットに反響！ 「とっても素敵」「きれい」
元グラビアアイドルでタレントの浜田翔子さんは4月9日、自身のInstagramを更新。夫婦で撮影した「ラストマタニティ期間」のショットを公開しました。
【写真】浜田翔子のマタニティショット
浜田さんは2021年12月に第1子、2024年1月に第2子、2025年2月に第3子を出産。2枚目の写真では、第3子と思われる子どもも加わった家族ショットを披露しています。
コメント欄では、「シックな雰囲気のマタニティフォト、かっこいい」「とっても素敵 思い出に残しておくのって大事だよね」「末っ子卒業してもずっとママに甘えるからねっ！みたいなお顔してる相棒くん可愛すぎる」「幸せいっぱい、見てる私も嬉しくなります」「きれいです」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】浜田翔子のマタニティショット
「きれいです」浜田さんは「ラストマタニティ期間 ちゃんと残しておけてよかった」とつづり、3枚の写真を載せています。1、3枚目では、夫でYouTuberのカブキンさんと2人で撮影したマタニティフォトを披露。横向きになり、互いに見つめ合う姿が印象的なショットです。
コメント欄では、「シックな雰囲気のマタニティフォト、かっこいい」「とっても素敵 思い出に残しておくのって大事だよね」「末っ子卒業してもずっとママに甘えるからねっ！みたいなお顔してる相棒くん可愛すぎる」「幸せいっぱい、見てる私も嬉しくなります」「きれいです」と、称賛の声が多数上がりました。
ソロのマタニティフォトも公開3日には「4人目を迎える前に残した、モノクロマタニティフォト」と、ソロで撮影したマタニティフォトを披露した浜田さん。ふっくらとしたおなかが印象的な美しい姿を載せていました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)