「ＤｅＮＡ４−３広島」（１１日、横浜スタジアム）

広島は２連敗で借金１。大盛穂外野手の適時打で先制した三回裏、先発のフレディ・ターノック投手が大量４失点し来日初黒星となった。七回に坂倉将吾捕手の１号２ランで追い上げたが及ばず。新井貴浩監督は１９打席無安打の小園海斗内野手について「早く状態を上げてもらいたいよね」。以下、主な一問一答。

◇ ◇

−先発・ターノックについて。

「ちょっと球が真ん中に集まったところを逃さずに打たれた感じ」

−東に対し、早いカウントから仕掛ける中、大盛が先制打。

「大盛、ずっといいね。今日もナイスバッティングだったと思います」

−早いカウントから仕掛けるのは狙い通り？

「そうだね。超ストライク先行型の投手だから、どんどん積極的に」

−対東では難しい部分もあるが、小園が１９打席無安打になった。

「早く状態を上げてもらいたいよね。今が底だと思えば、あとは上がっていくだけなので。いつ上がっていくかだけど、状態を上げてもらいたい」

−２番手で登板した岡本は予定通りか。

「そう。明日はもう（ベンチに）入らない」