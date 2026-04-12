試合に敗れ、険しい表情を見せる新井監督（撮影・石井剣太郎）

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　「ＤｅＮＡ４−３広島」（１１日、横浜スタジアム）

　広島は２連敗で借金１。大盛穂外野手の適時打で先制した三回裏、先発のフレディ・ターノック投手が大量４失点し来日初黒星となった。七回に坂倉将吾捕手の１号２ランで追い上げたが及ばず。新井貴浩監督は１９打席無安打の小園海斗内野手について「早く状態を上げてもらいたいよね」。以下、主な一問一答。

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　−先発・ターノックについて。

　「ちょっと球が真ん中に集まったところを逃さずに打たれた感じ」

　−東に対し、早いカウントから仕掛ける中、大盛が先制打。

　「大盛、ずっといいね。今日もナイスバッティングだったと思います」

　−早いカウントから仕掛けるのは狙い通り？

　「そうだね。超ストライク先行型の投手だから、どんどん積極的に」

　−対東では難しい部分もあるが、小園が１９打席無安打になった。

　「早く状態を上げてもらいたいよね。今が底だと思えば、あとは上がっていくだけなので。いつ上がっていくかだけど、状態を上げてもらいたい」

　−２番手で登板した岡本は予定通りか。

　「そう。明日はもう（ベンチに）入らない」