「ＤｅＮＡ４−３広島」（１１日、横浜スタジアム）

勢いに乗ったＤｅＮＡ打線を止められなかった。広島１−０の三回だ。フレディ・ターノック投手が６本の長短打を集められ、一挙４点を失った。「球が中に入り過ぎてしまった。それが反省点」。甘くなった球を見逃してもらえず、初黒星につながった。

１死から、牧の遊撃への内野安打で風向きが変わる。ヒュンメルに右前打でつながれると、２死一、二塁で、佐野に左翼線への２点適時二塁打を浴びた。続いて山本、宮下、京田にも捉えられた。

「ちょっと、球が真ん中に集まったところを、逃さずに打たれた感じ」と新井監督。わずかにあった指先の狂いを、最後まで修正できなかった。

４回９安打４失点。開幕から３試合目でも、来日初勝利を手にすることができなかった。それでも助っ人右腕に、悲愴（ひそう）感はなかった。

この日のゲームプランは、ゴロを打たせること。狙い通りの投球ができたものの「若干、（打球が）間を抜けてしまった。そういったのが続いてしまった。それが野球の一部だと思う」と振り返った。

来日後に、継続している信念がある。「（次回登板も）どんどん恐れずに打者に向かっていきたい」。右打者の内角を果敢に突き、バットをへし折る場面もあった。攻めの姿勢を継続する先に、待望の勝利が待っている。