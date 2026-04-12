モデルの間瀬遥花（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを報告した。

昨年10月、「皆さまへ このたび、結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告。お相手について「お相手は一般の方です。コロナ禍や上京など環境や生活が大きく変わっていく中でもお互いに尊重しあい、支え合えてきた戦友のような存在です」と紹介し「これからも周りの皆様への感謝を忘れずに励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」とつづっていた。

この日、「昨冬、地元名古屋で結婚式を挙げました」と結婚式の写真をアップ。「家族や友人から多くの祝福をもらって とても思い出深い1日になりました」と記した。

この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「今まで見たお写真の中で一番お綺麗です」「綺麗です」「お幸せに！」「ご主人様もお顔隠れているけど…背も高くてかっこいい お似合いです」など祝福の声が寄せられている。

間瀬は2022年東レキャンペーンガールに選出され、これまでに日本テレビの情報番組「ZIP！」やフジテレビの野球番組「たまッチ！」のアシスタントを務めるなど幅広い活躍を見せている。特技はエレクトーン、趣味は世界遺産めぐり。世界遺産検定1級・漢検準1級の資格を持ち、TOEIC 845点の才女。