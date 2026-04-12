グリーン車で予約した新幹線に乗り遅れ…！ 後続の新幹線に振り替えることはできるのでしょうか？

新幹線に乗り遅れた場合は振り替えできる？

JR東日本のホームページには「指定席特急券（グリーン券、寝台券等を含む）は、指定された列車の発車時刻を過ぎると無効になりますので、後続の列車への変更や払いもどしはできません」と記載されています。JR西日本やJR東海のホームページにも同様に記載があり、乗り遅れた場合は、後続の新幹線指定席に乗ることはできません。

ただし、乗り遅れた当日であれば、後続の同区間新幹線の「自由席」は利用可能です。その際の手続きは不要ですが、車内で乗務員に切符を見せる際には前の新幹線に乗り遅れたことを伝えましょう。また、後続の新幹線が全席指定席の場合は、立席での利用になります。



グリーン車で予約した新幹線に乗り遅れた場合の対処法

今回のように「グリーン車で予約した新幹線に乗り遅れた」場合に選択できる、後続新幹線の自由席に乗る以外の対処法をご紹介します。

まず、新幹線のグリーン車への乗車を希望する場合は、指定席特急券とグリーン券を購入し直す必要があります。指定席特急券とグリーン券は乗り遅れた時点で無効になっているためです。乗車券は有効期限内であれば後続の新幹線で利用可能です。

また、乗り遅れたことで新幹線の乗車をキャンセルする場合は、乗車券のみ払い戻しを受けられます。

例えば、ある交通情報提供サイトでは2026年4月1日時点で東京から新大阪まで新幹線「のぞみ」グリーン車に乗車する場合の料金合計は1万9590円で、そのうち乗車券の料金は8910円です。ここから手数料を引いた金額が払い戻されることがあるため、窓口で問い合わせて手続きをしてみてください。



新幹線に乗り遅れないようにするには？

新幹線のグリーン車は乗り遅れても後続新幹線のグリーン車には振り替えられないため、乗り遅れないよう注意することが大切です。

新幹線を利用する際は駅の構内図などで乗り場の位置をあらかじめチェックしておき、直前で迷うことがないようにしておくとよいでしょう。新幹線以外の路線が乗り入れている駅では、特に注意が必要です。

発車時刻の5～10分前にはホームに到着しておくことをおすすめします。自分が乗る車両位置を探しているうちに発車してしまう可能性があるため、余裕を持って行動しておくと安心です。

特に、GWや夏休み、年末年始などは駅構内も混雑するため、思うように行動できない可能性があります。車で駅まで移動する場合は、渋滞などで到着が遅れてしまうかもしれません。時間には十分ゆとりを持ちましょう。



当日中、同区間に限り後続の新幹線の「自由席」は利用できるが、指定席やグリーン車には振り替えできない

グリーン車で予約していた新幹線に乗り遅れた場合、グリーン券を含む指定席特急券は無効となり、後続の新幹線の指定席やグリーン車には振り替えができません。

ただし、指定された列車の乗車日の当日中・同区間に限り、後続の新幹線の自由席には手続き不要で利用可能です。車内で乗務員に乗り遅れた旨を伝えましょう。指定席やグリーン車への乗車を希望する場合は、指定席特急券とグリーン券を買い直す必要があります。

新幹線に乗り遅れることがないよう、乗り場をあらかじめチェックしておき、時間に余裕を持って行動することが大切です。事前にルールを理解しておくことで、万が一のトラブル時にも慌てず行動ができるでしょう。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 きっぷの購入・変更・払い戻し 予約した列車に乗り遅れてしまった時には、変更や払いもどしができますか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー