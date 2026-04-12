「Indian summer」の意味は？直訳すると、インドの夏…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「小春日和」でした！

「Indian summer」は、「小春日和」を表す表現。

小春日和を「インドの夏」と表現する理由はさまざまな説があります。

一説にはアメリカ先住民（インディアン）が最後の収穫を済ませ、冬の食糧をしまう季節、つまり「インディアンの夏の終わり」に当たるからだと言われていますよ。

「We enjoyed an Indian summer last week with unusually warm temperatures for this time of year.」

（この時期には珍しく暖かい気温で、先週は小春日和を楽しめた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。