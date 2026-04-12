「Indian summer」の意味は？直訳すると、インドの夏…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Indian summer」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「小春日和」でした！
「Indian summer」は、「小春日和」を表す表現。
小春日和を「インドの夏」と表現する理由はさまざまな説があります。
一説にはアメリカ先住民（インディアン）が最後の収穫を済ませ、冬の食糧をしまう季節、つまり「インディアンの夏の終わり」に当たるからだと言われていますよ。
「We enjoyed an Indian summer last week with unusually warm temperatures for this time of year.」
（この時期には珍しく暖かい気温で、先週は小春日和を楽しめた）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部