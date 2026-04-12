ニューエラ×メトロポリタン美術館♡第2弾コラボ登場

ファッションとアートが融合した注目コラボが登場♡ニューエラとメトロポリタン美術館による第2弾コレクションが発売されます。芸術作品から着想を得たデザインは、コーデに取り入れるだけで個性をプラス。ストリートとアートの魅力を同時に楽しめるアイテムをチェックしてみてください♪

アートを落とし込んだデザイン♡

今回のコラボでは、メトロポリタン美術館のロゴや歴史的アートをデザインに採用。

レオナルド・ダ・ヴィンチの思想に影響を受けた「M」モチーフや、ワシリー・カンディンスキーの絵画など、アート好きにも魅力的な要素が詰まっています。

ファッションアイテムとしてだけでなく、芸術性も楽しめるコレクションです。

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豊富なラインアップ

「59FIFTY® Soft Buckram」（6,820円税込・ピンズ付き）は印象的な“M”デザインが特徴。

「59FIFTY® Lining Art」（6,820円税込）は内側にカンディンスキーの作品を使用。

「9THIRTY™」（各4,620円税込）、「9FORTY™ Unstructured」（各4,950円税込）はデイリー使いしやすいデザイン。

さらに「Washed Cotton T-shirt」（各5,500円税込）も展開されています。

販売情報をチェック

発売日は2026年4月16日（木）。ニューエラストア各店および公式オンラインストアで販売されます。人気アイテムは早期完売の可能性もあるため、早めのチェックがおすすめです。

※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。

アートを楽しむ新スタイル

ニューエラ×メトロポリタン美術館のコラボは、アートを身近に楽しめる特別なコレクション♡シンプルなコーデにプラスするだけで、一気におしゃれ度がアップします。

個性を表現したい方や、ワンランク上のスタイルを目指したい方におすすめのアイテムです♪