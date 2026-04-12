お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が12日までに自身のXを更新。通称「ガラケー」（ガラパゴス携帯＝スマホ前に一般的に使われていた折り畳み式携帯電話などの俗称）を使っているという先輩芸人を実名告白した。

真栄田は「みなさん、絶対に誰にも言わないで下さい」と断った上で、吉本興業の先輩、間寛平が手に折り畳み式携帯を持っている写真を掲載。「寛平師匠は、ガラケーを使っているのですが、ガラケーにスマホリングを装着しています。内密に」と続けた。

この投稿に対し「寛平師匠のスマホリング可愛いですね」「師匠なら何か許せちゃう」「3G回線終わったけどどうなんだろうか」などの声のほか、「ガラケーでなくガラホやと思いますよ」などと「ガラホ」（ガラケーのような形状で、アプリをインストールできるなどスマホの機能を持つ電話）ではないかと指摘するコメントもあった。

ちなみにNTTドコモでは3月31日に「FOMA」「iモード」の3Gサービスを終了しており、4Gに対応した「ガラホ」などをのぞき、3G対応のガラケーは使えなくなっている。