歌手華原朋美（51）が12日未明、Xを更新。新幹線内で忘れ、謝礼金を提示して呼びかけていた子供のリュックについて、捜索を断念する意向を表明した。

華原は11日午後10時ごろ「【緊急】東京発20時30分もしくは20時39分のグリーン車8号車9号車10号車の1番後ろの席に子供のリュックを子供が忘れてきてしまいました。見つけた方には100万円をお礼金として出します。子供の大切なものが沢山入ったリュックです。探して下さい。宜しくお願い致します」と投稿した。

さらにその約30分後の更新では「【拡散希望】子供が無くしたリュックの情報について。マインクラフトのリュックで外見は背負うところが黒でリュックの真ん中の色が緑色になっていて、マインクラフトと英語で書いてあります。また、リュービックキューブが緑色のチャックの所にぶら下げています。中にはiPad2台、Switch1.Switch2が入っており、ソフトを入れたジップロックが入っています。私の本名（下河原朋美）の名前が書いてあるお薬が入っています」と具体的な中身などについて補足情報も記した。

しかし、日が変わり12日午前半ごろには「今回の子供の件については、私のミスでもあり子供もも深く反省をしています。あらゆる手段を使って探しましたが見つかりません。子供と話し合い、今回は諦めることにしました」と見つけることを断念したことを報告。「子育てをしていて子供のためだったら何でもしてあげたいという気持ちから皆様へお願いもさせて頂きましたが、よく考えてみると子供のためにもならずリュックを無くしたことで子供が成長していく為の出来事だと思い、わたくしも深く反省をし、今後の子育てにプラスになる様に精進して参りたいと思います。ご協力してくださった皆様方へありがとうございました」と述べた。

この投稿に対し「諦めるのはまだ早いです」「鉄道会社と警察に連絡すれば必みつかると思うので遺失物の届けだけはしてください」「今日忘れたなら、諦めるのはまだ早いですね とりあえずJRに問い合わせておけば、いいと思いますよ 忘れ物として届く可能性はまだあると思います」「きっと見つかるはず と祈ってます！」などとさまざまな声が寄せられている。