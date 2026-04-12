全部ハードすぎる… 今季エース第1号・水田竜昇の“バリカタ”シャフト事情【男子ツアーのヒトネタ！】
ゴルフのトーナメント会場は“ネタの宝庫”。ただ、そのすべてを伝えることはなかなか困難なこと…。そこで現場記者がコースを歩くなか“見た”、“聞いた”もののなかからちょっと気になった1つのテーマ、すなわち“ヒトネタ”をご紹介！ 今回は国内男子ツアー「東建ホームメイトカップ」が行われている、東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）から。
【実際の写真】とにかくハードすぎる 水田竜昇の“バリカタ”シャフト
第1ラウンドでは今季ホールインワン第1号を達成し、さらに単独首位で最終日を迎えるツアー未勝利の26歳・水田竜昇（たつあき）。クラブセッティングを見ると、とにかくシャフトがハードすぎた。第1ラウンドは1イーグル・6バーディ・2ボギーの「65」。これは自身のツアー最少ストロークでもあり、優勝争いへと名乗りを上げた。ツアーメンバー入りの経験がない26歳が上位に食い込んだ背景には、ドライバー変更がある。今季はピンの『G440 K』にスイッチしたことが奏功しているという。「飛距離は若干落ちましたが、ミスをしたくないので」。もともとドライバーは310〜320ヤードの飛距離を誇り、ヘッドスピードは「53m/sくらい」というハードヒッター。それでも飛距離より安定性が高いヘッドを選び、マネジメント重視のスタイルにシフトした。では、その“中身”はどうか。ドライバーに挿すのは、ハードヒッター“御用達”のフジクラ・ベンタスブラック『6TX』。さらに1.5インチのチップカットという徹底ぶりだ。以前は『8X』を使用していたが、「振り抜きがよかった」と現在は重量を落としている。それでもなお、一般的な感覚からすれば十分すぎるほどハードなスペックと言えるさらに驚きなのがウッド、ユーティリティだ。3番ウッドは同シャフトの『8X』、3番ユーティリティはハイブリッド用の『9TX』。いずれも1.5インチのチップカットと、“バリカタ”仕様が並ぶ。そしてアイアンには、日本未発売のダイナミックゴールドX7（エックスセブン）。通常ラインの『X100』をも上回る、超ハードヒッター向けの重量級シャフトが挿されている。ここまで見れば狙いは明確だ。徹底して左へのミスを消すこと。実際、アイアンのトゥ側には鉛を貼り、「持ち球がフェードなので、（このセッティングは）昔からです」と語る。日本ツアーでもなかなかお目にかかれない“ゴリゴリ”のハードスペックだった。ホールインワンを達成した13番パー3（実測209ヤード）も、ハードヒッターの象徴とも言える。手にしたのは4番アイアン。普段は220ヤードを飛ばすクラブだというから、そのパワーはホンモノだ。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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