「中日３−９阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）

阪神は開幕から５カード連続勝ち越し。４本塁打を含む１１安打９得点で中日に快勝した。森下翔太外野手の６号ソロで初回先制。大山悠輔内野手が１号ソロ、佐藤輝明内野手は２号３ラン、３号２ランを放った。先発の伊原陵人投手が６回６安打１失点で２勝目。以下、藤川球児監督の主な一問一答。

◇ ◇

−投打がかみ合った勝利。

「そうですね。よかったですよね」

−本塁打で点が入ると打線に勢いも出るか。

「展開的にも、いい展開で進むこともできました。佐藤のホームランも非常に大きかったと思いますからね」

−先発の伊原が試合をつくったのも大きかった。

「そうですね。展開的にはいいとこに持ってきてくれました。その後、最後（九回）に佐藤の一発も出たので、いい展開にはなりましたね」

−点を取られた後に取り返す形。打線としても固まってきている。

「それはゲーム展開でしょうね。はい。また明日ですね」

−「ホームランウイング」ができたことで攻撃の変化は。

「それは試合をしていきながら。他球団がここの球場で試合してるところを、また見ながらになります」