元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が11日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。TBS同期入社の江藤愛アナ（40）を絶賛した。

今週のゲストは2週連続でドランクドラゴン鈴木拓（50）。ラジオにおける「相づち」論で番組は盛り上がった。田中は「ラジオとか無音が怖いからつい、相づち打っちゃうんだけど、その間がリスナーにとっては心地よかったりして。聞いてますよ、っていうのは『うん』とか言わなくても、深くうなずくだけで十分だって言われて、なるほどと」と語った。

続けて「ニコニコしながら、うなずくだけで好感あると思う。基本、笑顔ベースの人って好感持たれると思ってて」とした上で「同期の江藤愛ちゃんもそうなのよ」と語った。

さらに「江藤さんも基本、笑顔なの。福顔。私は真顔が怖いから」と語った。その後も「老若男女に好かれる。誰からも好かれる笑顔と雰囲気。まあるい雰囲気、柔らかい」と絶賛した。

番組公式Xには田中と鈴木のツーショット写真が公開されている。鈴木は番組常連「あったかタイムファミリー」として定着している。