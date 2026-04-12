愛美、TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』EDテーマ「ドラマチック逃避行」配信開始＆Lyric Video公開！
声優アーティスト・愛美が歌う新曲「ドラマチック逃避行」の配信が各配信サイトにてスタートした。本楽曲は、TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のEDテーマとなっており、現在TBS、BS11、AT-Xにて放送中。
配信を記念し、LINE MUSICにて「ドラマチック逃避行」に関連した再生回数キャンペーンも実施中。期間内にLINE MUSICで410回（＝4月10日）以上再生をして投稿フォームに応募をすると、『「ドラマチック逃避行」ジャケットステッカー』がもらえるという内容。ぜひ沢山聴いてほしい。
「ドラマチック逃避行」は愛美自身が作詞を担当。アニメの世界観を投影しながら、葛藤や揺らぎを描き出した一曲となっている。
Lyric Videoでは、楽曲のメッセージ性を印象的なタイポグラフィと映像演出で表現。楽曲の疾走感に合わせて言葉が次々と展開していく演出が特徴で、歌詞の世界観をより深く感じられる内容に仕上がっている。楽曲とともにぜひチェックしてほしい。
●楽曲情報
TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』EDテーマ
「ドラマチック逃避行」
作詞：愛美
作曲：金崎真士(SUPA LOVE)
編曲：島崎貴光
2026年4月10日 DIGITAL RELEASE
配信リンクはこちら
https://aimi.lnk.to/DramaticTouhikou
「ドラマチック逃避行」配信記念 LINE MUSIC再生キャンペーン実施中！
https://aimi.info/news/17277
●作品情報
TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』
2026年4月よりTBS・BS11ほかにて順次放送開始！
【キャスト】
灰原夏希 役 上村祐翔
星宮陽花里 役 高尾奏音
本宮美織 役 中村カンナ
佐倉 詩 役 山根 綺
七瀬唯乃 役 鈴代紗弓
凪浦竜也 役 鈴木崚汰
白鳥怜太 役 大野智敬
【スタッフ】
原作 雨宮和希「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案 吟
監督 星野美鈴
シリーズ構成 大知慶一郎
キャラクターデザイン 小野ひろみ
美術監督 李 書九
色彩設計 山上愛子
撮影監督 坂井慎太郎
編集 村井秀明
音響監督 立石弥生
音響制作 神南スタジオ
音楽 高尾奏之介
音楽制作 日音
アニメーション制作 スタジオコメット
●ライブ情報
「AIMI LIVE TOUR “NEW WORLD” in 台北」
2026年4月25日（土）
開場・開演（予定）（現地時間）
・VIPスタンディングチケット：整列 15:30 / 入場 16:00
・一般スタンディングチケット・障がい者割引チケット：整列 16:00 / 入場 16:30 / 開演 17:00
会場：MOONDOG（台北市松山区復興南路一段39号9F）
チケット
・VIPスタンディングチケット NT$3600
・一般スタンディングチケット NT$2000
・障がい者割引チケット NT$1000
販売サイト
KKTIX
https://baodaorecords.kktix.cc/events/11cf36d1
VIP特典
・宛名入り直筆サイン色紙（サイズ：273×242mm）
・愛美（AIMI）セルフィーフォトカード
全券種共通特典：記念チケット半券
関連リンク
愛美オフィシャルサイト
https://www.aimi.info
TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』公式サイト
https://haibarakun-anime.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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