愛美、TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』EDテーマ「ドラマチック逃避行」配信開始＆Lyric Video公開！

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声優アーティスト・愛美が歌う新曲「ドラマチック逃避行」の配信が各配信サイトにてスタートした。本楽曲は、TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のEDテーマとなっており、現在TBS、BS11、AT-Xにて放送中。

配信を記念し、LINE MUSICにて「ドラマチック逃避行」に関連した再生回数キャンペーンも実施中。期間内にLINE MUSICで410回（＝4月10日）以上再生をして投稿フォームに応募をすると、『「ドラマチック逃避行」ジャケットステッカー』がもらえるという内容。ぜひ沢山聴いてほしい。

「ドラマチック逃避行」は愛美自身が作詞を担当。アニメの世界観を投影しながら、葛藤や揺らぎを描き出した一曲となっている。

Lyric Videoでは、楽曲のメッセージ性を印象的なタイポグラフィと映像演出で表現。楽曲の疾走感に合わせて言葉が次々と展開していく演出が特徴で、歌詞の世界観をより深く感じられる内容に仕上がっている。楽曲とともにぜひチェックしてほしい。

●楽曲情報

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』EDテーマ

「ドラマチック逃避行」

作詞：愛美

作曲：金崎真士(SUPA LOVE)

編曲：島崎貴光

2026年4月10日 DIGITAL RELEASE

配信リンクはこちら

https://aimi.lnk.to/DramaticTouhikou

「ドラマチック逃避行」配信記念 LINE MUSIC再生キャンペーン実施中！

https://aimi.info/news/17277

●作品情報

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』



2026年4月よりTBS・BS11ほかにて順次放送開始！

【キャスト】

灰原夏希 役 上村祐翔

星宮陽花里 役 高尾奏音

本宮美織 役 中村カンナ

佐倉 詩 役 山根 綺

七瀬唯乃 役 鈴代紗弓

凪浦竜也 役 鈴木崚汰

白鳥怜太 役 大野智敬

【スタッフ】

原作 雨宮和希「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案 吟

監督 星野美鈴

シリーズ構成 大知慶一郎

キャラクターデザイン 小野ひろみ

美術監督 李 書九

色彩設計 山上愛子

撮影監督 坂井慎太郎

編集 村井秀明

音響監督 立石弥生

音響制作 神南スタジオ

音楽 高尾奏之介

音楽制作 日音

アニメーション制作 スタジオコメット

●ライブ情報

「AIMI LIVE TOUR “NEW WORLD” in 台北」

2026年4月25日（土）

開場・開演（予定）（現地時間）

・VIPスタンディングチケット：整列 15:30 / 入場 16:00

・一般スタンディングチケット・障がい者割引チケット：整列 16:00 / 入場 16:30 / 開演 17:00

会場：MOONDOG（台北市松山区復興南路一段39号9F）

チケット

・VIPスタンディングチケット NT$3600

・一般スタンディングチケット NT$2000

・障がい者割引チケット NT$1000

販売サイト

KKTIX

https://baodaorecords.kktix.cc/events/11cf36d1

VIP特典

・宛名入り直筆サイン色紙（サイズ：273×242mm）

・愛美（AIMI）セルフィーフォトカード

全券種共通特典：記念チケット半券

関連リンク

愛美オフィシャルサイト

https://www.aimi.info

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』公式サイト

https://haibarakun-anime.com/