一生モノのライフスキルを手に入れる 境界の混乱を乗り越えて自分を取り戻すステップ【しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー】

「次に向けて」対応策を考えることでテクニックは一生もののスキルになる

「境界の混乱」を乗り越えるための選択肢を増やしていくことが大切

問題やトラブルに直面したときに、「境界線」を引き直すための対応策を紹介。これらの中から、試しやすそうだと思うものを実践してみてください。大切なのは、事後に自分がとった対応を振り返り、「もっとよい対応をするにはどうしたらよいか」と考えてみることです。

実践と振り返りを繰り返し、「境界線」が混乱したときの選択肢を増やすことで、テクニックは一生使えるライフスキルへと変わっていきます。

【テクニックをライフスキルに変える４つのステップ】

「境界の混乱」によって問題やトラブルが起こる

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本書で紹介しているテクニックを参考に緊急対応する

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自分がとった対応を振り返り、もっとよい対応ができなかったか考えてみる

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テクニックが増えるとともに洗練されていき、ライフスキルへと変わっていく

「境界の混乱」を修正するための緊急対応（一例）

●相手から離れる ●相手から目をそらす

●会話を打ち切る ●聞いているふりをしてやりすごす

など

よりよい対応を考えてみる／次に向けての振り返り

● 自分がとった対応を振り返り、「あのとき、もっとよい対応があったかも」「ほかの選択肢はなかっただろうか」と考えてみる

●信頼できる人に「あなただったら、こんなときにどうする？」と聞いてみる

など

【POINT】職場や家庭で応用できるテクニックも

テクニックは、プライベートな場面を想定したものですが、多くは職場や家庭にも取り入れることができます。こちらの応用例をもとに、無理のない範囲で試してみてください。

【出典】『しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー』著：長谷川俊雄／イラスト：高木ことみ

【著者紹介】

長谷川 俊雄

白梅学園大学名誉教授、社会福祉士、精神保健福祉士、NPO 法人つながる会代表理事、social work lab MIRAI 代表。

1981年から横浜市役所の社会福祉職として現場で活動したのち、精神科クリニックのソーシャルワーカーに転職。その後、愛知県立大学での教員経験を経て、2009年に「NPO 法人つながる会」を設立。2010年から白梅学園大学に移り、教育・実践・政策提言に携わる。2023年に「social work lab MIRAI」を開設し、援助職支援や家族支援にも取り組む。「バウンダリー」についてのワークショップを各地で行っている。



【イラストレーター紹介】

高木ことみ

ゆるくてかわいいイラストを制作するイラストレーター。とくに、難しい内容を図やイラストを用いてわかりやすく伝えることが得意。見ている人に親しみを感じてもらえるような表現を心がけている。おもな作品に『ゆるゆる稼げるWeb ライティングのお仕事はじめかたBOOK』（技術評論社／表紙・本文イラスト）、『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめるポリヴェーガル理論』（日本文芸社／表紙・本文イラスト）など。