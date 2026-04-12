◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節（Ｅピース）広島１―１（ＰＫ５―４）清水

清水エスパルスはアウェーで広島と対戦し、１―１からＰＫ戦に突入して敗れた。後半２６分にＦＷ呉世勲（オ・セフン、２７）が得点王争いでトップに並ぶ６得点目を挙げて先制したが、わずか３分後に失点し追いつかれた。試合は押し込まれる展開が続いたが、その後は得点を許さなかった。

先制しながら追いつかれ、ＰＫ戦で力尽きた。清水イレブンは肩を落とし、歓喜に沸く相手側をぼう然と見つめた。吉田孝行監督（４９）は「広島さんに圧倒されたというか、広島さんのゲームになってしまっていた」と敗戦をかみ締めた。

前節“Ｊ１最速”の開始７秒弾を決めたＦＷ呉が後半２６分、ＭＦ北爪健吾（３３）のゴール前への右クロスに左足で合わせて先制した。勢いに乗るかに見えたが、３分後に失点。その後は粘り強く守った。シュート本数は清水の５に対して広島は１４。相手の猛攻を耐え抜いた。指揮官は「引き分けという結果自体は内容的にも決して悪くはなかった」とし、守備面での粘りを評価した。

後半戦の折り返し初戦は黒星スタートとなったが、吉田監督の下で守備面の改善も見え始めている。次節の２５日ホーム名古屋戦へと視線を向けた。（伊藤 明日香）