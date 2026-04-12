◆春季高校野球静岡県大会予選▽上位決定戦 聖隷クリストファー７−１掛川東（１１日・掛川球場）

新生・聖隷が好スタートを切った。上位決定戦１試合が行われ、４月から田中公隆新監督（５１）が就任した聖隷クリストファーが掛川東に７―１で快勝した。センバツ大会後のＵ―１８日本代表候補強化合宿（３〜５日・関西圏）に参加したエース・高部陸（３年）が８回６安打１失点と好投。打線は６回に打者１０人で６点を奪い、逆転勝ちを収めた。県大会の組み合わせ抽選会は１４日に行われる。

勝利を収めてベンチを引き揚げると、わずかに表情を緩めた。４月から就任した聖隷の田中新監督が白星発進。中盤までこう着状態だったが、６回に小金沢玲雄（３年）の勝ち越し適時打など打者一巡で一挙６得点。「みんなで粘れた。高部もあまり良くなかったけど、冷静に投げられたのは成長」と、振り返った。

上村監督から託されたバトン。大阪桐蔭高出身で現役時代の１９９１年夏の甲子園優勝時はベンチ入り。静岡学園や福井工大福井で監督を務め、母校・大阪桐蔭では監督代行の経験を持つ。２０２１年春に聖隷の情報の教諭として赴任してから副部長として野球部に携わり、上村野球は熟知。３月の公式戦も監督代行を務め、「やるべきことは変わらない。選手たちに落ち着いて野球をやらせたい」と、うなずく。

これまでの野球を継承する。「高部という軸がある分、課題は絞れる」と、テーマには、得点力アップと安定した守備の構築を掲げる。「一戦一戦勝っていきたい」。田中新監督が目の前の試合に全力を尽くす。