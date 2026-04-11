重い物を持つ人は注意！「鼠径ヘルニア」を起こす主な原因とは？【医師解説】

鼠径ヘルニア（脱腸）は、足の付け根に膨らみが現れる疾患で、日帰り手術が可能な場合も多いのだそうです。 そこで神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニックの藤木和也先生に、鼠径ヘルニアの原因について解説していただきました。

監修医師：

藤木 和也（神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニック）

島根大学医学部医学科卒業。その後、徳島県立中央病院や明石医療センター、Gi外科クリニックなどで経験を積む。2023年8月より京都そけいヘルニア日帰り手術Gi外科クリニック 院長、2025年2月より神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニック 院長となる。日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医・消化器がん外科治療認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日本ヘルニア学会鼠径部ヘルニア修得医。

編集部

鼠径ヘルニアとはどのような病気ですか？

藤木先生

鼠径ヘルニアは、足の付け根（鼠径部）の筋肉に隙間ができ、そこから腸などの腹部臓器が飛び出すことで膨らみが生じる病気です。この膨らみは、立っているときやお腹に力を入れたときに目立ち、横になると戻ることが特徴です。

編集部

鼠径ヘルニアの主な原因は何ですか？

藤木先生

主な原因は、加齢による組織の脆弱化です。また、重い物を持つ、長時間の立ち仕事、慢性的な咳、便秘、排尿障害など、日常的に腹圧がかかる状況も鼠径ヘルニアの発症リスクを高めます。

編集部

どのような症状が出るのですか？

藤木先生

初期症状として、立ったときや腹圧をかけた際に鼠径部に柔らかい膨らみを感じます。痛みや違和感を伴うこともあります。放置すると膨らみが大きくなり、戻らなくなる「嵌頓（かんとん）」状態になることがあり、そうなると強い痛みなどの症状が現れ、緊急手術が必要となる場合があります。この嵌頓は、ある日突然起きてしまいます。

※この記事はメディカルドックにて＜鼠径ヘルニア(脱腸)を放置するとどうなる？ 日帰り手術の長所･短所も医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。