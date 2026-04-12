信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、ＳＢ、東電ＨＤ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※4月3日信用買い残の3月27日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1571銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -10,918 95,648 7.44
２．<9434> ＳＢ -2,968 30,883 13.02
３．<9501> 東電ＨＤ -2,848 91,163 29.63
４．<285A> キオクシア -2,770 7,329 2.67
５．<8306> 三菱ＵＦＪ -2,189 36,759 13.63
６．<7011> 三菱重 -2,145 15,469 5.97
７．<8729> ソニーＦＧ -1,925 116,742 75.42
８．<6758> ソニーＧ -1,239 12,285 35.21
９．<7012> 川重 -1,006 17,721 12.76
10．<4005> 住友化 -987 8,448 7.01
11．<4689> ラインヤフー -912 21,734 35.35
12．<3697> ＳＨＩＦＴ -860 12,252 25.02
13．<5803> フジクラ -842 15,833 3.76
14．<3864> 三菱紙 -704 1,757 4.64
15．<8316> 三井住友ＦＧ -683 13,284 17.28
16．<429A> テクセンド -674 2,422 12111.50
17．<8410> セブン銀 -649 7,474 1.61
18．<8303> ＳＢＩ新生銀 -639 11,139 3094.36
19．<6501> 日立 -633 8,914 28.91
20．<8088> 岩谷産 -586 1,433 12.53
21．<2502> アサヒ -586 3,363 38.98
22．<5076> インフロニア -579 1,922 28.40
23．<7276> 小糸製 -573 1,462 17.79
24．<4980> デクセリ -568 2,147 26.87
25．<4755> 楽天グループ -547 23,941 26.05
26．<8604> 野村 -539 14,047 17.05
27．<8600> トモニＨＤ -538 1,803 50.94
28．<8386> 百十四 -530 1,059 10.65
29．<7180> 九州ＦＧ -529 1,474 6.22
30．<8473> ＳＢＩ -506 7,770 71.16
31．<5016> ＪＸ金属 -478 16,731 6.98
32．<7272> ヤマハ発 -476 2,651 9.40
33．<3660> アイスタイル -456 4,725 8.52
34．<3903> ｇｕｍｉ -453 5,572 3.06
35．<8524> 北洋銀 -438 1,739 2.37
36．<4933> Ｉｎｅ -434 398 2.11
37．<6098> リクルート -409 2,688 15.46
38．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -404 4,846 8.99
39．<5801> 古河電 -396 899 0.82
40．<6954> ファナック -381 2,856 8.57
41．<7172> ＪＩＡ -380 2,004 129.34
42．<6965> ホトニクス -378 4,097 12.35
43．<7004> カナデビア -376 972 0.85
44．<2181> パーソルＨＤ -375 3,446 18.26
45．<2931> ユーグレナ -370 3,847 1.29
46．<7733> オリンパス -367 2,380 10.60
47．<2146> ＵＴ -358 3,629 2.82
48．<6753> シャープ -353 6,457 2.78
49．<6963> ローム -347 847 1.22
50．<4307> 野村総研 -346 1,607 11.05
株探ニュース
※4月3日信用買い残の3月27日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1571銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -10,918 95,648 7.44
２．<9434> ＳＢ -2,968 30,883 13.02
３．<9501> 東電ＨＤ -2,848 91,163 29.63
４．<285A> キオクシア -2,770 7,329 2.67
５．<8306> 三菱ＵＦＪ -2,189 36,759 13.63
６．<7011> 三菱重 -2,145 15,469 5.97
７．<8729> ソニーＦＧ -1,925 116,742 75.42
８．<6758> ソニーＧ -1,239 12,285 35.21
９．<7012> 川重 -1,006 17,721 12.76
10．<4005> 住友化 -987 8,448 7.01
11．<4689> ラインヤフー -912 21,734 35.35
12．<3697> ＳＨＩＦＴ -860 12,252 25.02
13．<5803> フジクラ -842 15,833 3.76
14．<3864> 三菱紙 -704 1,757 4.64
15．<8316> 三井住友ＦＧ -683 13,284 17.28
16．<429A> テクセンド -674 2,422 12111.50
17．<8410> セブン銀 -649 7,474 1.61
18．<8303> ＳＢＩ新生銀 -639 11,139 3094.36
19．<6501> 日立 -633 8,914 28.91
20．<8088> 岩谷産 -586 1,433 12.53
21．<2502> アサヒ -586 3,363 38.98
22．<5076> インフロニア -579 1,922 28.40
23．<7276> 小糸製 -573 1,462 17.79
24．<4980> デクセリ -568 2,147 26.87
25．<4755> 楽天グループ -547 23,941 26.05
26．<8604> 野村 -539 14,047 17.05
27．<8600> トモニＨＤ -538 1,803 50.94
28．<8386> 百十四 -530 1,059 10.65
29．<7180> 九州ＦＧ -529 1,474 6.22
30．<8473> ＳＢＩ -506 7,770 71.16
31．<5016> ＪＸ金属 -478 16,731 6.98
32．<7272> ヤマハ発 -476 2,651 9.40
33．<3660> アイスタイル -456 4,725 8.52
34．<3903> ｇｕｍｉ -453 5,572 3.06
35．<8524> 北洋銀 -438 1,739 2.37
36．<4933> Ｉｎｅ -434 398 2.11
37．<6098> リクルート -409 2,688 15.46
38．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -404 4,846 8.99
39．<5801> 古河電 -396 899 0.82
40．<6954> ファナック -381 2,856 8.57
41．<7172> ＪＩＡ -380 2,004 129.34
42．<6965> ホトニクス -378 4,097 12.35
43．<7004> カナデビア -376 972 0.85
44．<2181> パーソルＨＤ -375 3,446 18.26
45．<2931> ユーグレナ -370 3,847 1.29
46．<7733> オリンパス -367 2,380 10.60
47．<2146> ＵＴ -358 3,629 2.82
48．<6753> シャープ -353 6,457 2.78
49．<6963> ローム -347 847 1.22
50．<4307> 野村総研 -346 1,607 11.05
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