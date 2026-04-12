　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※4月3日信用買い残の3月27日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1571銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-10,918　　 95,648　　　7.44
２．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-2,968　　 30,883　　 13.02
３．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-2,848　　 91,163　　 29.63
４．<285A> キオクシア 　 　　-2,770　　　7,329　　　2.67
５．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-2,189　　 36,759　　 13.63
６．<7011> 三菱重 　　　 　　-2,145　　 15,469　　　5.97
７．<8729> ソニーＦＧ 　 　　-1,925　　116,742　　 75.42
８．<6758> ソニーＧ 　　 　　-1,239　　 12,285　　 35.21
９．<7012> 川重 　　　　 　　-1,006　　 17,721　　 12.76
10．<4005> 住友化 　　　 　　　-987　　　8,448　　　7.01
11．<4689> ラインヤフー　　　　-912　　 21,734　　 35.35
12．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　-860　　 12,252　　 25.02
13．<5803> フジクラ 　　 　　　-842　　 15,833　　　3.76
14．<3864> 三菱紙 　　　 　　　-704　　　1,757　　　4.64
15．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-683　　 13,284　　 17.28
16．<429A> テクセンド 　 　　　-674　　　2,422　12111.50
17．<8410> セブン銀 　　 　　　-649　　　7,474　　　1.61
18．<8303> ＳＢＩ新生銀　　　　-639　　 11,139　 3094.36
19．<6501> 日立 　　　　 　　　-633　　　8,914　　 28.91
20．<8088> 岩谷産 　　　 　　　-586　　　1,433　　 12.53
21．<2502> アサヒ 　　　 　　　-586　　　3,363　　 38.98
22．<5076> インフロニア　　　　-579　　　1,922　　 28.40
23．<7276> 小糸製 　　　 　　　-573　　　1,462　　 17.79
24．<4980> デクセリ 　　 　　　-568　　　2,147　　 26.87
25．<4755> 楽天グループ　　　　-547　　 23,941　　 26.05
26．<8604> 野村 　　　　 　　　-539　　 14,047　　 17.05
27．<8600> トモニＨＤ 　 　　　-538　　　1,803　　 50.94
28．<8386> 百十四 　　　 　　　-530　　　1,059　　 10.65
29．<7180> 九州ＦＧ 　　 　　　-529　　　1,474　　　6.22
30．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-506　　　7,770　　 71.16
31．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-478　　 16,731　　　6.98
32．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-476　　　2,651　　　9.40
33．<3660> アイスタイル　　　　-456　　　4,725　　　8.52
34．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-453　　　5,572　　　3.06
35．<8524> 北洋銀 　　　 　　　-438　　　1,739　　　2.37
36．<4933> Ｉｎｅ 　　　 　　　-434　　　　398　　　2.11
37．<6098> リクルート 　 　　　-409　　　2,688　　 15.46
38．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-404　　　4,846　　　8.99
39．<5801> 古河電 　　　 　　　-396　　　　899　　　0.82
40．<6954> ファナック 　 　　　-381　　　2,856　　　8.57
41．<7172> ＪＩＡ 　　　 　　　-380　　　2,004　　129.34
42．<6965> ホトニクス 　 　　　-378　　　4,097　　 12.35
43．<7004> カナデビア 　 　　　-376　　　　972　　　0.85
44．<2181> パーソルＨＤ　　　　-375　　　3,446　　 18.26
45．<2931> ユーグレナ 　 　　　-370　　　3,847　　　1.29
46．<7733> オリンパス 　 　　　-367　　　2,380　　 10.60
47．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-358　　　3,629　　　2.82
48．<6753> シャープ 　　 　　　-353　　　6,457　　　2.78
49．<6963> ローム 　　　 　　　-347　　　　847　　　1.22
50．<4307> 野村総研 　　 　　　-346　　　1,607　　 11.05

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