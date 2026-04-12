　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※4月3日信用売り残の3月27日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1571銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　-32,551　　　1,547　　 75.42
２．<9831> ヤマダＨＤ 　　　-21,947　　　　415　　　2.87
３．<5401> 日本製鉄 　　　　-17,632　　　1,802　　 18.91
４．<8136> サンリオ 　　　　-15,086　　　6,693　　　7.11
５．<9434> ＳＢ 　　　　　　-11,750　　　2,372　　 13.02
６．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-10,777　　 12,851　　　7.44
７．<2730> エディオン 　 　　-7,840　　　　102　　　2.82
８．<9021> ＪＲ西日本 　 　　-6,648　　　　 46　　 32.42
９．<9048> 名鉄 　　　　 　　-6,559　　　　169　　　2.87
10．<7267> ホンダ 　　　 　　-5,885　　　1,061　　 13.17
11．<9142> ＪＲ九州 　　 　　-5,155　　　　 34　　 14.61
12．<9041> 近鉄ＧＨＤ 　 　　-4,128　　　　137　　　6.89
13．<4681> リゾートトラ　　　-3,951　　　　123　　　0.89
14．<7616> コロワイド 　 　　-3,772　　　1,164　　　0.05
15．<2749> ＪＰＨＤ 　　 　　-3,609　　　　547　　　0.36
16．<3167> ＴＯＫＡＩ 　 　　-3,322　　　　 73　　　0.31
17．<7458> 第一興商 　　 　　-3,113　　　　 51　　　2.61
18．<8282> ケーズＨＤ 　 　　-2,869　　　　 85　　　0.38
19．<3679> じげん 　　　 　　-2,867　　　　 46　　 19.61
20．<3232> 三重交ＨＤ 　 　　-2,782　　　　 26　　　2.75
21．<9616> 共立メンテ 　 　　-2,762　　　　232　　　5.65
22．<9044> ＮＡＮＫＡＩ　　　-2,755　　　　113　　　0.30
23．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　-2,742　　　1,605　　　2.47
24．<9832> オートバクス　　　-2,724　　　　 37　　　2.74
25．<3088> マツキヨココ　　　-2,679　　　　 76　　　3.15
26．<2120> ＬＩＦＵＬＬ　　　-2,481　　　　451　　　7.51
27．<3291> 飯田ＧＨＤ 　 　　-2,379　　　　 51　　　1.27
28．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-2,306　　　4,013　　 12.36
29．<8604> 野村 　　　　 　　-2,251　　　　823　　 17.05
30．<3863> 日本紙 　　　 　　-2,227　　　　220　　　1.52
31．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　-2,221　　　　109　　 71.16
32．<8410> セブン銀 　　 　　-2,122　　　4,649　　　1.61
33．<6371> 椿本チ 　　　 　　-2,086　　　　 54　　　1.45
34．<8881> 日神ＧＨＤ 　 　　-1,995　　　　 42　　 12.31
35．<9997> ベルーナ 　　 　　-1,986　　　　 15　　 37.14
36．<9006> 京急 　　　　 　　-1,902　　　　 88　　　2.16
37．<3397> トリドール 　 　　-1,897　　　　104　　　1.10
38．<7868> 広済堂ＨＤ 　 　　-1,842　　　　520　　 13.86
39．<9936> 王将フード 　 　　-1,842　　　　 48　　　2.00
40．<6282> オイレス 　　 　　-1,822　　　　 16　　　1.31
41．<8163> ＳＲＳＨＤ 　 　　-1,810　　　　169　　　0.09
42．<9274> ＫＰＰＧＨＤ　　　-1,803　　　　150　　　0.65
43．<9001> 東武 　　　　 　　-1,791　　　　 34　　　7.31
44．<8304> あおぞら銀 　 　　-1,690　　　　105　　 30.08
45．<4732> ＵＳＳ 　　　 　　-1,665　　　　194　　　0.51
46．<9107> 川崎汽 　　　 　　-1,639　　　1,032　　　2.43
47．<2413> エムスリー 　 　　-1,634　　　　234　　 18.98
48．<7164> 全国保証 　　 　　-1,624　　　　 48　　　1.39
49．<8153> モスフード 　 　　-1,620　　　　 42　　　0.28
50．<9020> ＪＲ東日本 　 　　-1,619　　　　129　　　8.40

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