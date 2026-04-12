信用残ランキング【売り残減少】 ソニーＦＧ、ヤマダＨＤ、日本製鉄
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※4月3日信用売り残の3月27日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1571銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -32,551 1,547 75.42
２．<9831> ヤマダＨＤ -21,947 415 2.87
３．<5401> 日本製鉄 -17,632 1,802 18.91
４．<8136> サンリオ -15,086 6,693 7.11
５．<9434> ＳＢ -11,750 2,372 13.02
６．<9432> ＮＴＴ -10,777 12,851 7.44
７．<2730> エディオン -7,840 102 2.82
８．<9021> ＪＲ西日本 -6,648 46 32.42
９．<9048> 名鉄 -6,559 169 2.87
10．<7267> ホンダ -5,885 1,061 13.17
11．<9142> ＪＲ九州 -5,155 34 14.61
12．<9041> 近鉄ＧＨＤ -4,128 137 6.89
13．<4681> リゾートトラ -3,951 123 0.89
14．<7616> コロワイド -3,772 1,164 0.05
15．<2749> ＪＰＨＤ -3,609 547 0.36
16．<3167> ＴＯＫＡＩ -3,322 73 0.31
17．<7458> 第一興商 -3,113 51 2.61
18．<8282> ケーズＨＤ -2,869 85 0.38
19．<3679> じげん -2,867 46 19.61
20．<3232> 三重交ＨＤ -2,782 26 2.75
21．<9616> 共立メンテ -2,762 232 5.65
22．<9044> ＮＡＮＫＡＩ -2,755 113 0.30
23．<4661> ＯＬＣ -2,742 1,605 2.47
24．<9832> オートバクス -2,724 37 2.74
25．<3088> マツキヨココ -2,679 76 3.15
26．<2120> ＬＩＦＵＬＬ -2,481 451 7.51
27．<3291> 飯田ＧＨＤ -2,379 51 1.27
28．<9984> ＳＢＧ -2,306 4,013 12.36
29．<8604> 野村 -2,251 823 17.05
30．<3863> 日本紙 -2,227 220 1.52
31．<8473> ＳＢＩ -2,221 109 71.16
32．<8410> セブン銀 -2,122 4,649 1.61
33．<6371> 椿本チ -2,086 54 1.45
34．<8881> 日神ＧＨＤ -1,995 42 12.31
35．<9997> ベルーナ -1,986 15 37.14
36．<9006> 京急 -1,902 88 2.16
37．<3397> トリドール -1,897 104 1.10
38．<7868> 広済堂ＨＤ -1,842 520 13.86
39．<9936> 王将フード -1,842 48 2.00
40．<6282> オイレス -1,822 16 1.31
41．<8163> ＳＲＳＨＤ -1,810 169 0.09
42．<9274> ＫＰＰＧＨＤ -1,803 150 0.65
43．<9001> 東武 -1,791 34 7.31
44．<8304> あおぞら銀 -1,690 105 30.08
45．<4732> ＵＳＳ -1,665 194 0.51
46．<9107> 川崎汽 -1,639 1,032 2.43
47．<2413> エムスリー -1,634 234 18.98
48．<7164> 全国保証 -1,624 48 1.39
49．<8153> モスフード -1,620 42 0.28
50．<9020> ＪＲ東日本 -1,619 129 8.40
株探ニュース
※4月3日信用売り残の3月27日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1571銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -32,551 1,547 75.42
２．<9831> ヤマダＨＤ -21,947 415 2.87
３．<5401> 日本製鉄 -17,632 1,802 18.91
４．<8136> サンリオ -15,086 6,693 7.11
５．<9434> ＳＢ -11,750 2,372 13.02
６．<9432> ＮＴＴ -10,777 12,851 7.44
７．<2730> エディオン -7,840 102 2.82
８．<9021> ＪＲ西日本 -6,648 46 32.42
９．<9048> 名鉄 -6,559 169 2.87
10．<7267> ホンダ -5,885 1,061 13.17
11．<9142> ＪＲ九州 -5,155 34 14.61
12．<9041> 近鉄ＧＨＤ -4,128 137 6.89
13．<4681> リゾートトラ -3,951 123 0.89
14．<7616> コロワイド -3,772 1,164 0.05
15．<2749> ＪＰＨＤ -3,609 547 0.36
16．<3167> ＴＯＫＡＩ -3,322 73 0.31
17．<7458> 第一興商 -3,113 51 2.61
18．<8282> ケーズＨＤ -2,869 85 0.38
19．<3679> じげん -2,867 46 19.61
20．<3232> 三重交ＨＤ -2,782 26 2.75
21．<9616> 共立メンテ -2,762 232 5.65
22．<9044> ＮＡＮＫＡＩ -2,755 113 0.30
23．<4661> ＯＬＣ -2,742 1,605 2.47
24．<9832> オートバクス -2,724 37 2.74
25．<3088> マツキヨココ -2,679 76 3.15
26．<2120> ＬＩＦＵＬＬ -2,481 451 7.51
27．<3291> 飯田ＧＨＤ -2,379 51 1.27
28．<9984> ＳＢＧ -2,306 4,013 12.36
29．<8604> 野村 -2,251 823 17.05
30．<3863> 日本紙 -2,227 220 1.52
31．<8473> ＳＢＩ -2,221 109 71.16
32．<8410> セブン銀 -2,122 4,649 1.61
33．<6371> 椿本チ -2,086 54 1.45
34．<8881> 日神ＧＨＤ -1,995 42 12.31
35．<9997> ベルーナ -1,986 15 37.14
36．<9006> 京急 -1,902 88 2.16
37．<3397> トリドール -1,897 104 1.10
38．<7868> 広済堂ＨＤ -1,842 520 13.86
39．<9936> 王将フード -1,842 48 2.00
40．<6282> オイレス -1,822 16 1.31
41．<8163> ＳＲＳＨＤ -1,810 169 0.09
42．<9274> ＫＰＰＧＨＤ -1,803 150 0.65
43．<9001> 東武 -1,791 34 7.31
44．<8304> あおぞら銀 -1,690 105 30.08
45．<4732> ＵＳＳ -1,665 194 0.51
46．<9107> 川崎汽 -1,639 1,032 2.43
47．<2413> エムスリー -1,634 234 18.98
48．<7164> 全国保証 -1,624 48 1.39
49．<8153> モスフード -1,620 42 0.28
50．<9020> ＪＲ東日本 -1,619 129 8.40
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