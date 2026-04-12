俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日、第14話「絶体絶命！」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知り、織田信長（小栗旬）は激高。しかし、藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決める。藤吉郎は、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことに。手勢はわずかで、小一郎（仲野太賀）は最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命懸けの撤退戦が始まる。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

織田信長が退却を余儀なくされた「金ヶ崎の退き口」（1570年・元亀元年）が描かれる。1996年の大河「秀吉」第11話「絶体絶命」（3月17日）と“同名”のサブタイトルになった。

お市（頼近美津子）から“小豆袋”が届き、秀吉（竹中直人）は「袋の両端が紐で…」。織田信長（渡哲也）は浅井長政（宅麻伸）の裏切りに気づく。明智光秀（村上弘明）は「両端を紐で縛ってあるのは、袋の鼠ということでございますな」。前方に朝倉、後方に浅井。信長は撤退を決断した。

徳川家康（西村雅彦）や柴田勝家（中尾彬）がしんがりに名乗りを上げる中、秀吉は「今日、おやかた様のために命を捨てること、まことに本懐の至り！」「どうかこの猿に、花道をお下さいませ！」――。大役を任され、小一郎（高嶋政伸）や竹中半兵衛（古谷一行）らと逃げに逃げた。

前回第13話（4月5日）のラスト、地図を描く竹中半兵衛（菅田将暉）は「ここまでの道のりと周辺の地形を記しているのです」「これは明日生きるためのものです」。そして、今作の“小豆袋の逸話”はいかに。