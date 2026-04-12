◇セ・リーグ 阪神9―3中日（2026年4月11日 バンテリンD）

野球では昔から「投手には打たせるな」または「バッテリーには打たせるな」といった格言がある。打撃で気分を良くした投手は投球が、捕手はリードがさえてくるという理由である。

阪神は4回表、捕手・伏見寅威が中犠飛、投手・伊原陵人が右前適時打を放った。3回裏にソロ本塁打を浴び、1点差に迫られた直後だけに貴重な追加点だった。しかもバッテリーがそろって打点をあげたのだ。

伊原の安打は2死一、三塁から。左腕・大野雄大から0ボール―2ストライクからの外角カッターを引っ張った一打で、見事なライナーだった。プロ2年目で安打は5本目、初の打点がついた。

投球もリズムが良くなった。直後の4回裏はわずか6球で3者凡退に取った。3回まで毎回4安打を浴び、52球を費やしていた。その後は危なげなく6回を95球、ソロによる1失点にとどめた。

今季2勝目をあげた試合後、伊原は援護してくれた打線への感謝を繰り返し口にした後「僕も9人目（の打者）として、しっかり貢献したいなと思います」と話した。

確かに投手も打線の一員である。パ・リーグが指名打者（DH）制を採用した1975（昭和50）年当時、セ・リーグは断固反対した。「1世紀半になろうとする野球の伝統をあまりにも根本的にくつがえしすぎる」などDH制を採用しない9カ条を公表した。なかに「投手も攻撃に参加するという考え方をなくしてしまう」とあった。

なるほど、その点で伊原は攻撃参加の意気込みは十分にあったわけだ。2回裏2死一塁でのこの日第1打席もライナー性の中飛を放っていた。

今季セ・リーグで投手が打点をあげた試合は山野（ヤ）2試合、伊藤将（神）、小川（ヤ）、高橋（中）とあり、伊原は5人目（6試合目）で5勝1敗。やはり投手が打てば勝つ確率も高まる。日本シリーズでも同種の傾向が出ている。

そんな9人野球が見られるのも今季が最後である。セ・リーグも来季からDH制を導入する。高校野球、大学野球でも採用され、時代の流れがある。投手の負担軽減、打撃力向上などを目指す。

江夏豊が延長戦ノーヒットノーランを自身のサヨナラ本塁打で決めるなど、投手の打撃には幾多のドラマがあった。見納めとなる投手の打撃を記憶にとどめておこうと思う。 ＝敬称略＝（編集委員）