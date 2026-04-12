◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人（11日、東京ドーム）

巨人に勝利したヤクルト。先発の山野太一投手は7回7奪三振2失点の好投で今季3勝目。試合後のヒーローインタビューでは喜びをかみしめました。

チームは前日に今季初の連敗を喫していた中、「後輩からプレッシャーをかけられていた。『連敗止めろよ』と言われていた。なんとか止められるようなピッチングをしようと思って臨みました。今日の調子を見た限り、どんどん押して行けると思ったので、試合中もキャッチャーの鈴木（叶選手）とコミュニケーションをたくさん取っていくようにした」と話しました。

7回には巨人・坂本勇人選手からソロホームランを浴び1点差に迫られるも「つながれて打たれるよりは、一発はOKくらいの感じで投げていました」とコメント。ホームランにも動じず落ち着きを持っての投球で、後続を打ち取りました。

また投球だけでなく、ここまで3試合に出場し、毎試合ヒットを記録。池山監督が投手にも積極的な打撃を期待する中、「いつも以上にバッティング練習多めにするようにしている」と、投打での活躍の理由も明かしています。

自己最多は昨季の5勝。今季は4月時点ですでに3勝目で両リーグ単独トップ。好スタートを切っている山野投手は「僕が投げる時に点を取ってもらってるだけなので、次は自分がしっかりなるべく最少失点で試合を作れるように頑張りたい」と次戦以降への意気込みを示しました。