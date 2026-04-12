Photo: 山田いせ

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

2026年は、東日本大震災から15年、熊本地震からは10年が経つ節目の年。みなさんは、災害対策してますか？

私は当時、ボランティアスタッフとして被災地の実況を見たこと、現在、ビーチのそばに住んでいることもあって、日頃から防災意識を持っている方だと思っています。

そんな我が家でもおざなりにしがちなのが「非常用食料の確保」。

“気分が上がるようなローリングストック”を意識して、食べ慣れている好きなものを備蓄していると、普段から食べちゃったり、数ヶ月で賞味期限が切れてしまったり。

気づけば“ストックの意味”をなしていないことがしばしば…。

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これはいかんということで、栄養価ががっつり摂れて、美味しくて、日持ちするものを探さねば、と思い見つけたのが、萬有栄養の「ER PLUS ASSORT」です。

これ、アレに似ていると思いませんか…？

賞味期限は…な、7年!? パッケージも部屋馴染みよい

Photo: 山田いせ

「ER PLUS ASSORT」は、1946年創業の萬有栄養という会社から発売されている非常用食品。防衛庁技術研究所から非常食の開発〜製造の依頼も受ける、日本の企業が作っています。

パッと見、非常食とは気づかないスタイリッシュなパッケージ、シャレてますよね。お部屋にポイッと置いておいても景観を損なわない工夫なんだそう。

Photo: 山田いせ

アレルギー特定原料等28品目を使わず作ったクッキーのような焼き菓子で、賞味期限はなんと「製造日から7年」！

一食分ごとに真空パックされているので、湿気ってしまう心配がないとのこと。調理の必要もなく、開けたらすぐに食べられます。

カロリーは1個でご飯1膳分。3日分を詰め合わせ

Photo: 山田いせ

今回購入したアソートタイプは、「ココナッツ風味」「VEGE（野菜風味）」「紅茶風味」の3種の味が3個ずつ入っています。

Photo: 山田いせ

主な原料として採用されているのは、コーンスターチや米麹など。

コンパクトな見た目だけどカロリーはとっても豊富で、1ブロック（56g）あたりご飯約1膳分のカロリーが摂れるというから驚きです！

Photo: 山田いせ

「ER PLUS ASSORT」が全9個入りで、だいたい3日分のカロリーを摂ることができるということ。

非常時にサクッとカロリーが摂れる手段を持っておくというのは、とても安心できると思いませんか？

お客さんに出したいくらい美味しいのよ！！！

Photo: 山田いせ

早速、「ER PLUS ASSORT」を味見してみました！

写真左は「ココナッツ風味」、中央は「VEGE（野菜風味）」、右は「紅茶風味」です。

Photo: 山田いせ

「ココナッツ風味」は一番ベーシックで、パンのように他の食べ物と合わせるにも向いてそう。ココナッツらしいほんのりとした甘さで、老若男女ウケの良い愛されキャラです。

「VEGE（野菜風味）」はコンソメメーカーのノウハウを活用したミネストローネのような塩味と、控えめな甘味が掛け合わさった“甘じょっぱさ”が私好み。何かのお菓子に似ている（アラフォーの記憶力）、クセになるお味。

「紅茶風味」は、裁断したアールグレイの紅茶葉がブレンドされており、豊かな香りが楽しめます。お上品ですわ。

Photo: 山田いせ

かじるとザクッと解ける軽快な食感。

噛んで食べる楽しさはキープしつつ、口溶けが良いので唾液を必要とする咀嚼も少なくて済み、飲料水の使用を最少限に留めてくれます。

非常食という響きから、あまり味は期待していなかったのですが…

総じて、美味しいぞ！！！！！

これは普通に普段から食べたいし、

なんならお客さんへのお茶菓子にしたいくらい。

でも確かに、1個どころか切り込みの入っている1/4個を食しただけで、アラフォーのお腹は結構満たされた感じすらある。

調子にのって普段食べてると太っちゃうかも。大人しく災害用バッグにしまっておくか…。

シン・エヴァに出てくるアレに似てるよね

Photo: 山田いせ

ところで、この見た目。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に出てくる“レーション”に似てると思いません…？

心を閉ざしてしまったシンジくんを生き延びさせた、アスカやレイの優しさが詰まったレーション。

緊急事態下において「非常用食料」の存在は、生き延びるための物理アイテムでありがながら、不安や緊張を和らげたり、心を温かくしてくれる作用があると思っています。

もしもの時のために、自分用にはもちろん、家族や仲間、居合わせた誰かに力を与えられるよう、萬有栄養の「ER PLUS ASSORT」を備蓄しておいてはいかがでしょう？

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