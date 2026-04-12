えっ、この値段でいいの！？【ニトリのN+】高見え止まらない「大人パンツ」

コスパよくパンツを買い足したいなら、【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】が実は狙い目。スラリと脚線美を演出するシガレットパンツから、ディテールにこだわったデニムパンツまで、大人が穿いて高見えに期待できるパンツが揃っているようです。どれも手に取りやすいプチプラなので、この春はこれまで試したことがなかったシルエットのパンツも挑戦してみては？

脚線美を強調するスリムなシガレットパンツ

【N+】「シガレットパンツレギュラー丈」\2,990（税込）

オンオフのシーンを超えて活躍が期待できる、センタープレス入りのシガレットパンツ。コンパクトな腰まわりから裾へ収束していくスリムなシルエットが、脚線美を演出してくれそうな一本です。やや光沢感のある素材が高見えを後押しします。ストレッチがきいているため、細身ながら窮屈感を覚えにくいのも思わず手が伸びるポイントに。

キレイ見えも狙える楽ちんイージーパンツ

【N+】「ウエストドロストテーパードイージーパンツ」\3,990（税込）

サラリとキレイめな表面感の素材のおかげで、クリーンな印象をキープできそうなイージーパンツ。ブランドによると「程よくゆとりを持たせたテーパードシルエットで、きれい見えしつつ動きやすい」とのこと。ウエストはゴムに加えてドローストリングが入っているため、フィット感の調整もききます。楽な穿き心地と上品さを両立できそうな一本です。

コーデを端正に整えるタック入りワイドパンツ

【N+】「フロントタックワイドパンツ」\3,990（税込）

とことんキレイめにスタイリングしたり、カジュアルコーデを端正に整えたりと、多彩な着回しに挑戦できそうなタック入りのワイドパンツ。程よいワイドシルエットは脚線をカモフラージュしやすく、センタープレスが縦ラインも強調。スタイルアップを狙えるのが魅力です。きちんと感のあるデザインのおかげで、華やかなカラーを大人っぽく着こなせそうなのも◎

こだわりのステッチで魅せるデニムパンツ

【N+】「マイルドフィットストレッチデニムワイドパンツ」\3,990（税込）

センターのピンタックステッチや裾の幅広ステッチなど、ステッチワークで魅せるデザインにこだわったデニムパンツ。肉感を拾いにくいワイドシルエットかつステッチが縦ラインを印象付けることで、下半身をスラリと見せてくれそうな一本です。ステッチのおかげで地味見えしにくく、シンプルなTシャツとのワンツーでもシャレ見えを狙えます。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ