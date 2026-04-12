40・50代「服、何買えばいいか分からん！」→【ハニーズ】1枚持っておくと安心♡「上品カーデ」

いよいよ本格的に春物が活躍する時季に突入！ ワードローブを見直して、服を買い足す必要があっても、いざ探してみると「何を選べばいいか分からない……」ということも。そんな時は、着回し力の高い羽織りアイテムがおすすめ。レイヤードしたり1枚で着たりと幅広い着こなしが楽しめて、ロングシーズン使えるのが魅力。オンオフ使えるアイテムなら、【ハニーズ】のカーディガンが狙い目。配色デザインやレース素材など、上品なディテールが魅力のカーディガンをご紹介します。

通勤におすすめ！ ジャケット見えカーデ

【ハニーズ】「パール風釦カーディガン」\2,980（税込）

ジャケットライクに着られるきれいめカーディガンは、春の通勤コーデにぴったり。すっきりとしたシルエットとコンパクトな丈感が、きちんと感のある着こなしに導きます。さり気なく輝くパール調のボタンも、ミドル世代の上品見えをサポート。配色デザインがアクセントになり、羽織りとしてはもちろん1枚でもサマになります。UVカット機能付きで、紫外線対策もできるのが嬉しいポイント。

大人の甘さを楽しめるレース付きカーデ

【GLACIER lusso】「7分袖レース付カーデ」\4,980（税込）

ハニーズの大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したのは、一点投入でコーデが華やぐレース付きのカーディガン。つるんとしたパール調ボタンが上品な雰囲気を後押しします。コットン混のハイゲージニット素材で着心地も良さそう。7分袖なので、今から初夏頃までロングシーズンの活躍が見込めます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。