オンラインではすでに完売（泣）【スタバ】店舗で見つけたら即カゴしたい「新作タンブラー」

【スターバックス】では、いつものドリンクをよりおしゃれに、かわいく飲める「新作タンブラー」が登場しています。オンラインでは早くも完売しているので、店舗で見つけたら即カゴIN推奨です。

何色が出るかお楽しみ！

韓国のスタバで販売された商品に着想を得た「ミステリーカラーチェンジング リユーザブルコールドカップ」。冷たいドリンクを入れると色が変わる不思議なカップです。ピンク・ブルー・グリーン・イエローがランダムで入っており、容量は710ml。べアリスタのストローキャップとセットで\1,500（税込）で販売されています。

気分が上がる！ 春の限定カップ

桜の季節にぴったりな「SAKURA2026 リユーザブルカップ」。桜の首飾りとフェイスペイントが可愛いべアリスタのドリンクホールキャップを使えば、持ち歩いてもこぼれにくくなります。いつもと同じドリンクを飲むときも、ちょっぴり気分が上がりそうです。カップ・キャップのセットで\1,250（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A