娘から受け取った一通の手紙が、SNSで注目を集めている。



【写真】娘さんからが思いを込めて書いた手紙

投稿者の向日葵さんが受け取ったその手紙には、家族の絵とともにこんな一言が書かれていた。



「ぽぽとままへ」



本来「ぱぱとままへ」と書かれていそうな部分が、「ぽぽとままへ」となっている。 向日葵さんによると、娘さんはまだ「は」をうまく書くことができず、「ぱぱ」が「ぽぽ」になってしまうそうだが、その微笑ましい間違いに、思わずほっこりする人が続出している。



当時の状況やその後について話を聞いた。



ーー手紙を受け取った際の状況を教えてください。



向日葵：卒園式の日に、パパやママに感謝のお手紙を渡しましょうというタイミングでした。



ーー実際に受け取った際、どのように感じましたか？



向日葵：渡されたものがあの「ぽぽとまま」というものだったので、感動で涙するはずがニヤニヤの止まらない時間に変わりました！



ーー今回の反響について、娘さんご本人は何か反応をされていましたか？



向日葵：特に娘は何も思ってないみたいでした。



ーー他にもお嬢さんの思わず笑ってしまったエピソードがあれば教えてください。



向日葵：娘から「ママ！見て！」と言われ、家事の手を止めると 膝を抱えて丸くなっている娘が後ろにいて、「何してるの？」と聞いたら「おにぎりの真似！」と言われたことがありますw



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



向日葵：色んな方をホッコリさせられて良かったです！



◇ ◇



向日葵さんのお嬢さんが一生懸命に書いた言葉。それは時間が経って振り返ったときに、家族で笑い合える思い出のひとつになるだろう。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）