【山粼武司 これが俺の生きる道】#79

【前回を読む】野茂英雄の代理人がなぜ俺に？「あなたのことを『助けてやって』と頼まれた」

2004年オフ、オリックスから人生初の戦力外通告。現役引退を決めていたが、いろんな人たちが自分のことを気にかけてくれた。

まずはその年の日本シリーズ（中日×西武）で遭遇した田尾安志さん。03年にオリックスでお世話になったレオン・リーは、代理人の団野村さんに「山粼を助けてやってほしい」と頼んでくれた。そして、愛工大名電の先輩である工藤公康さんからは、「できるなら、長くやった方がいいんじゃない？」と諭された。

それでも踏ん切りをつけられずにいると、当時8歳だった息子の大貴の言葉が頭に浮かんだ。

「パパ、野球やらないの？」

それまでは「プロ野球選手」という俺の職業にそれほど興味を示すことがなかった。家にずっといてダラダラする姿を見て気になったのだろうか。今思えば、妻が「パパに言って」とけしかけたのだろう。

もう野球を続ける選択肢は自分の中で「ゼロ」だったから、「うん、もうやめるわ」と答えた。

そのときはまだ楽天から正式なオファーがなかったこともあり、「プロ野球ってのは、やろうとしても雇ってくれるところがないとできないんだよ」とも付け加えた。

そして、その間も熱心に誘ってくれていた田尾さんの言葉が引っかかっていた。

「若手もベテランもない。武司の力が必要なんだ。やるからには、横一線の勝負をさせるつもりでいるから」

ベテランに位置づけられる自分にも生きる場所があるかもしれない。そう思い、楽天入団を決意した。最後は息子の言葉が背中を押してくれたように思う。

ただ、自分にはもう実力がないと半ば諦めていたこともあり、妙に楽な気持ちで仙台行きを決めた。

「これは野球の神様がこれまで頑張ってきた自分にくれたご褒美なんだ。最後の1年間、楽天では楽しんで野球をやろう。それですっきりした気持ちで名古屋に帰ろう」

楽天のファンの皆さんには申し訳ないが、そんな軽い気持ちで東北へ向かった。

ほどなくして楽天との契約交渉が始まった。年俸の交渉で初めに提示された金額は「年俸3000万円＋出来高払い」だったが、交渉相手だった楽天の初代編成部長の広野功さんに頼み、「年俸5000万円＋出来高払い」に上乗せしてもらった。

広野さんからは、のちに背番号のことでも連絡が来た。

友人との韓国旅行でカジノに行っていたとき、携帯電話が鳴った。

「山粼、背番号のことなんだけど、どうする？」

「何番が空いているんですか？」

「それが、ほとんど決まっちゃっていて……」

そう言って、2ケタの背番号を2つほど提示された。

「どうする？」と聞かれ、俺は即答した。

「嫌です」

「う〜ん、何番が欲しいの？」

「7番です」

なぜ7番だったのかというと……。

（山粼武司／元プロ野球選手）