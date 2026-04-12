千葉の安井拓也が水戸戦で強烈なミドルシュートを突き刺した

ジェフユナイテッド千葉は4月11日、明治安田J1百年構想リーグの第10節で水戸ホーリーホックと対戦した。

この試合でMF安井拓也が放った強烈なシュートが話題を呼んでいる。

1点を追う後半30分、安井が右足を振り抜いた。華麗な連携からパスを受けると、ペナルティエリア外から迷わずシュートを選択。浮き上がるような軌道を描いたボールは、そのままゴールネットに突き刺さった。安井の体幹の強さと技術が凝縮された一撃に、スタジアムは地鳴りのような歓声に包まれた。

安井は1998年生まれの27歳。ヴィッセル神戸の下部組織出身で、2017年にトップチームへ昇格した。2021年途中に町田ゼルビアへの完全移籍を経て、昨シーズンから千葉に加入。中盤のダイナモとして、高い技術とハードワークを武器にチームを支えている。

SNS上では「コアを鍛え抜いてる人にしか打てないシュート」「こーーれはえぐい。止めれんわ」「どえげつないミドル」「すげーシュート」「シュートはすごいが、サポの地鳴りのような歓声もだいぶすごい」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）